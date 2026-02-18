Logo
Kombijem pokosio državljanku BiH, teško je povrijeđena

Izvor:

Informer

18.02.2026

07:24

Komentari:

0
Комбијем покосио држављанку БиХ, тешко је повријеђена
Foto: Pixabay

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Salcburg-Iclingu kada je srpski državljanin, koji je bio za volanom kombija udario i oborio ženu iz Bosne i Hercegovine koja je zadobila teške povrede.

Kako su izjavili iz hitne pomoći za Salzburg24, reč je o težoj nezgodi, u kojoj je izrazito ozbiljne povrede zadobila 54-godišnja žena pešak, koja je hitno transportovana u bolnicu.

Prema policijskom izveštaju od utorka popodne, žena iz Bosne i Hercegovine pokušavala je da pređe ulicu između Rajfajzenove ulice i Ulice Rose Keršbaumer kada je na nju naleteo kombi kojim je upravljao 51-godišnji vozač iz Srbije.

lavina pixabay

Svijet

U lavini nestalo 10 skijaša

Nakon prvobitne medicinske pomoći koju je pružio lekar hitne pomoći na licu mesta, 54-godišnjakinja je prevezena u Opštu bolnicu Salcburg.

Vozač kombija je nepovređen u ovom udesu. Policija navodi da je tačan uzrok nezgode još uvek predmet istrage, prenosi Informer.

