Kombijem pokosio državljanku BiH, teško je povrijeđena

Izvor:
Informer
18.02.2026
07:24
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Salcburg-Iclingu kada je srpski državljanin, koji je bio za volanom kombija udario i oborio ženu iz Bosne i Hercegovine koja je zadobila teške povrede.
Kako su izjavili iz hitne pomoći za Salzburg24, reč je o težoj nezgodi, u kojoj je izrazito ozbiljne povrede zadobila 54-godišnja žena pešak, koja je hitno transportovana u bolnicu.
Prema policijskom izveštaju od utorka popodne, žena iz Bosne i Hercegovine pokušavala je da pređe ulicu između Rajfajzenove ulice i Ulice Rose Keršbaumer kada je na nju naleteo kombi kojim je upravljao 51-godišnji vozač iz Srbije.
Svijet
U lavini nestalo 10 skijaša
Nakon prvobitne medicinske pomoći koju je pružio lekar hitne pomoći na licu mesta, 54-godišnjakinja je prevezena u Opštu bolnicu Salcburg.
Vozač kombija je nepovređen u ovom udesu. Policija navodi da je tačan uzrok nezgode još uvek predmet istrage, prenosi Informer.
Najnovije
Najčitanije
08
33
08
32
08
27
08
26
08
24
Trenutno na programu