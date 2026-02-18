Logo
I danas protesti u Sarajevu

18.02.2026

07:19

Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

U Sarajevu će i danas biti nastavljeni protesti povodom tragične tramvajske nesreće u kojoj je život izgubila jedna, a povrijeđene četiri osobe.

Učesnici protesta juče su poručili da ne podržavaju nijednu političku stranku i da zahtijevaju ozbiljnost sistema i najkvalitetniji kadar na odgovornim pozicijama.

