Nova drama u Sarajevu, ovaj put trolejbus

Hajat

17.02.2026

22:35

1
отпао точак тролејбус сарајево
Foto: Hayat

Nakon tramvajske nesreće koja se dogodila u četvrtak, a u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić dok su četiri osobe povrijeđene, mladi su izašli na ulice navodeći da su zabrinuti za sigurnost javnog prevoza u Kantonu Sarajevo.

Tokom okupljanja poručili su da traže veću odgovornost nadležnih institucija, transparentno vođenje postupka pred Kantonalnim sudom Kantona Sarajevo, kao i povlačenje starih tramvaja iz voznog parka GRAS-a.

U međuvremenu je na ulicama Sarajeva zabilježen još jedan problem u javnom prevozu. Trolejbus GRAS-a zaustavljen je u saobraćaju nakon što mu je otpao točak, što je vidljivo na fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama.

(Hajat)

trolejbus točak

Komentari (1)
