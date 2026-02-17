Veliko priznanje za Jokića – NBA igrači rekli svoje

Izvor:
B92
17.02.2026
21:48
Komentari:0
"Atletik" je anketirao više od 30 NBA igrača u Los Anđelesu tokom Ol-star vikenda.
Nikola Jokić dobio je najviše glasova kada je u pitanju anketa o najboljem igraču NBA lige.
Jokić je bio prvoplasiran (5 poena), Šej Gildžus-Aleksander drugi (3), Luka Dončić i Donovan Mičel treći (2), dok je šestorica košarkaša dobilo po jedan poen.
Interesantno niko nije glasao za Lebrona Džejmsa i Stefa Karija.
Košarka
Jokić je objasnio Americi ko je Sveti Đorđe
Jokić, koji ove sezone u prosjeku bilježi tripl-dabl (28,7 poena, 12,3 skoka, 10,7 asistencija), odnio je prevagu u glasanju.
"Moram da kažem da je to Nikola Jokić. Šta sve radi, koliko znači za tim, brojke koje postiže i koliko lako postiže poene", rekao je Norman Pauel.
"Dominira toliko dugo i ono što radi svake večeri je impresivno", rekao je Džejlen Džonson.
Anketa je sadržala još poneka pitanja, a kao glavni problem NBA lige označene su povrede.
Što se tiče toga ko ima najbolji podkast, pobedu je odnio Džef Tig.
The Athletic polled NBA players on who is the best player in the league— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 17, 2026
1. Nikola Jokic
2. Shai Gilgeous-Alexander
3. Luka Doncic
4. Donovan Mitchell
(https://t.co/3tSElL48cs) pic.twitter.com/geO3hJhGvX
Najnovije
Najčitanije
23
03
23
01
23
00
22
46
22
37
Trenutno na programu