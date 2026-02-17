Veliko priznanje za Jokića – NBA igrači rekli svoje

"Atletik" je anketirao više od 30 NBA igrača u Los Anđelesu tokom Ol-star vikenda.

Nikola Jokić dobio je najviše glasova kada je u pitanju anketa o najboljem igraču NBA lige.

Jokić je bio prvoplasiran (5 poena), Šej Gildžus-Aleksander drugi (3), Luka Dončić i Donovan Mičel treći (2), dok je šestorica košarkaša dobilo po jedan poen.

Interesantno niko nije glasao za Lebrona Džejmsa i Stefa Karija.

Jokić, koji ove sezone u prosjeku bilježi tripl-dabl (28,7 poena, 12,3 skoka, 10,7 asistencija), odnio je prevagu u glasanju.

"Moram da kažem da je to Nikola Jokić. Šta sve radi, koliko znači za tim, brojke koje postiže i koliko lako postiže poene", rekao je Norman Pauel.

"Dominira toliko dugo i ono što radi svake večeri je impresivno", rekao je Džejlen Džonson.

Anketa je sadržala još poneka pitanja, a kao glavni problem NBA lige označene su povrede.

Što se tiče toga ko ima najbolji podkast, pobedu je odnio Džef Tig.