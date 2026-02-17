Vesni Bratić određen pritvor

Izvor:
SRNA
17.02.2026
21:32
Komentari:0
Bivšem ministru prosvjete, nauke i sporta Crne Gore Vesni Bratić, koja je osumnjičena za zloupotrebu položaja, večeras je određen pritvor do 30 dana, saopšteno je iz Višeg suda u Podgorici.
Bratićeva je na saslušanju negirala krivicu i ocijenila da je postupak protiv nje politički motivisan i da predstavlja nastavak višegodišnjeg pritiska i javnog linča.
Bratićeva, koja je bila ministar prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi premijera Zdravka Krivokapića, uhapšena je juče.
