Pjevač šokirao priznanjem: Prevario ženu sa njenim bratom od strica

18.02.2026
Pjevač Bojan Tomović bio je jedna od prepoznatljivih muzičkih zvijezda dvijehiljaditih godina, osvajajući publiku hitovima poput "Na distanci", "Plava motorola", "Nokia" i "Sanja, Sanja". Njegova pjesma "Jugić", snimljena u duetu sa Jovanom Pajić, i dalje se pamti.
Iako su mu mnogi predviđali blistavu muzičku karijeru, Tomović se u jednom trenutku povukao iz javnosti i potpuno promijenio životni pravac. On je čak i promijenio vjeru i ime i prezime, a jednom prilikom je šokirao ljude kada je priznao da je prevario suprugu – i to sa njenim bratom od strica, čime je dodatno skrenuo pažnju na svoj turbulentan privatni život.
- Jesam, pa dobro to je bilo zezanje, ona je čak i navijala. Imali smo po 20 godina, igrali smo masne fote i pala je flaša na nas. Moja žena je čak i navijala da se poljubimo sa jezikom i šta fali? Fino se ljubi ozbiljno ti kažem.
- U islamu sam pronašao spas i mir, a ime Ammar sam izabrao jer kažu da na arapskom jeziku znači "život", tako da ja, uprkos svojoj bolesti, koja je nažalost poznata po velikom broju samoubistva, biram novi život - rekao je pjevač za Novu.
Međutim, pjevač je ubrzo došao do zaključka da "nije dovoljno dobar da bi bio Musliman" pa je odlučio da bude agnostik.
- Braćo Muslimani, praštajte, ali previše sam ja prljav da bih kaljao vašu najčistiju religiju. Nisam dostojan da budem dobar musliman i zato se vraćam u svoj mali začarani krug tame i depresije. Oprostite još jednom… Agnostik Bojan - napisao je tada na društvenim mrežama.
On je kasnije priznao da boluje od bipolarnog poremećaja i da ima velike probleme.
