Uhapšen mladić koji je osumnjičen da je zapalio automobil Bake Praseta

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje od 48 sati za osumnjičenog Z.R. (23), nakon što su policijski službenici utvrdili njegov identitet.

Osumnjičenom se stavlja na teret krivično djelo izazivanja opšte opasnosti iz člana 278, stav 1 Krivičnog zakonika, jer je u noći između 15. i 16. februara 2026. godine u Hercegovačkoj ulici podmetnuo požar na putničkom motornom vozilu marke Mercedes-Benz tip Brabus, u vlasništvu Bogdana Ilića.

Scena Baka Prase pozirao pored zapaljenog džipa, pa poslao poruku reketašima

U zakonskom roku osumnjičeni će biti sproveden u tužilaštvo radi saslušanja, nakon čega će tužilaštvo dati dalje saopštenje o slučaju.

(telegraf)