Logo
Large banner

Uhapšen mladić koji je osumnjičen da je zapalio automobil Bake Praseta

Izvor:

Telegraf

17.02.2026

19:00

Komentari:

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета
Foto: TikTok

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje od 48 sati za osumnjičenog Z.R. (23), nakon što su policijski službenici utvrdili njegov identitet.

Osumnjičenom se stavlja na teret krivično djelo izazivanja opšte opasnosti iz člana 278, stav 1 Krivičnog zakonika, jer je u noći između 15. i 16. februara 2026. godine u Hercegovačkoj ulici podmetnuo požar na putničkom motornom vozilu marke Mercedes-Benz tip Brabus, u vlasništvu Bogdana Ilića.

Бака Прасе

Scena

Baka Prase pozirao pored zapaljenog džipa, pa poslao poruku reketašima

U zakonskom roku osumnjičeni će biti sproveden u tužilaštvo radi saslušanja, nakon čega će tužilaštvo dati dalje saopštenje o slučaju.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Baka Prase

Automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Запаљен аутомобил Баке Прасета

Scena

Bizarne scene: Djeca dolaze da se slikaju pored izgorjelog automobila Bake Praseta

1 d

0
Изгорио ауто Баке Прасета

Scena

Oglasio se Baka Prase nakon što mu je zapaljen auto

1 d

0
Изгорио ауто Баке Прасета

Scena

Objavljen video zapaljenog auta Bake Praseta: Pola miliona u plamenu

1 d

0
Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Scena

Zapaljen luksuzni automobil Bake Praseta

1 d

0

Više iz rubrike

Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум

Scena

Simbolika broja 17 koja ledi krv u žilama: Legendarnog Šabana Šaulić više puta "sahranjivali" na isti datum

1 h

0
Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Scena

Sina Snežane Đurišić tukli 4 sata: Isplivali stravični detalji nasilja nad Markom

2 h

0
Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

Scena

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

4 h

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina i Kasper pišu knjigu o svojoj ljubavi

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

20

14

Predmet protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka vodiće posebno odjeljenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner