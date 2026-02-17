Logo
Sina Snežane Đurišić tukli 4 sata: Isplivali stravični detalji nasilja nad Markom

Izvor:

Mondo.rs

17.02.2026

17:42

Komentari:

0
Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком
Foto: Facebook

Vijest da je sin poznate pjevačice Snežane Đurišić napadnut u stanu na Vračaru, šokirala je javnost. U međuvremenu je otkriveno da se incident dogodio prije dva dana, kao i da je Marko Gvozdenović, zbog ozbiljnosti povreda, zadržan na hirurgiji.

Kako prenose domaći mediji, Z. L. (53) i L. S. (26) u međuvremenu su uhapšeni zbog prebijanja sina pjevačice Snežane Đurišić, a osim krivične prijave za nanošenje teške tjelesne povrede, njima je pisana prijava i za krivično djelo zlostavljanje i mučenje.

Снежана Ђуришић

Hronika

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

Napad na Gvozdenovića prijavljen je 15. februara. Nakon što ga je Z. L. pozvao u svoj stan, a Marko Gvozdenović otišao, navodno u namjeri da riješi nesuglasice, sukob je eskalirao, a, piše Telegraf.rs, Z. L. i L. S. su sina pjevačice u stanu na Vračaru tukli i držali zatvorenog četiri sata!

Z. L. je, kako se sumnja, pozvao Gvozdenovića da dođe kod njega, nakon čega ga je tukao. Njih dvojica poznaju se odranije, dok je pretučeni Marko Gvozdenović naveo da osumnjičenog L. S. ne poznaje.

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da budu privedeni na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a nakon čega će se tužilaštvo detaljnije oglasiti.

Снежана Ђуришић- 01092025

Scena

Poznato zdravstveno sina stanje pjevačice Snežane Đurišić

Podsjetimo, Marko Gvozdenović je, nakon prebijanja hitno primljen u bolnicu sa teškim tjelesnim povredama. On je pri dolasku u zdravstvenu ustanovu bio u jakim bolovima, ali u svjesnom stanju. Detaljnim ljekarskim pregledom utvrđeno je da ima više preloma rebara i brojne oguljotine i podlive na glavi i tijelu.

Snežana Đurišić nije željela da komentariše situaciju, već će o svemu govoriti na pres konferenciji za novinare pred koncert.

