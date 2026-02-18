Logo
Vjetar izazvao lančani sudar, ima mrtvih i mnogo povređenih

Izvor:

Tanjug

18.02.2026

07:50

Komentari:

0
Вјетар изазвао ланчани судар, има мртвих и много повређених
Foto: Pexels

Četiri osobe poginule su u lančanom sudaru na međudržavnom putu u američkoj saveznoj državi Kolorado, u kome je učestvovalo više od 30 vozila, nakon što je vjetar podigao prašinu i otežao vidljivost vozačima, saopštila je policija Kolorada.

U saopštenju se navodi da je zemlja koju su podigli jaki vetrovi izazvala "zatamnjenje" u vrijeme lančanog sudara na međudržavnom putu 25, južno od grada Pueblo, oko 10.00 časova po lokalnom vremenu, prenosi AP.

Zbog prašine vozači su u vrijeme lančanog sudara imali "slabu ili nikakvu vidljivost", a policija je saopštila da je 29 ljudi prevezeno u bolnicu, ali da stepen njihovih povreda nije poznat.

Policajka Šeri Mendez je rekla da se uzrok sudara još istražuje, da se nedostatak vidljivosti smatra jednim od faktora sudara, ali da i drugi mogu biti uključeni.

Istočnu polovinu Kolorada danas su pogodili jaki vjetrovi, koji su, u kombinaciji sa toplim vremenom i veoma suvim uslovima, povećali i rizik od šumskih požara i izazvali kašnjenja letova na aerodromu u Denveru.

