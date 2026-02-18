Poboljšano zdravstveno stanje povrijeđene djevojke: Planiran premještaj na poluintenzivnu njegu

Opšte stanje Elle Jovanović koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći je poboljšano te se planira premještaj na poluintenzivnu njegu uz nastavak multidisciplinarnog tretmana.

Ovo je za Klix.ba potvrdio direktor Opšte Bolnice u Sarajevu prof. dr. Ismet Gavrankapetanović.

Svijet Sijarto: Lažne izjave da Ukrajina brani Evropu

Ella Jovanović (17) je hospitalizovana prošlog četvrtka nakon stravične tramvajske nesreće.

Nekoliko dana je bila životno ugrožena i u indukovanoj komi, ali su je ljekari u subotu probudili od kada kreće i postepeni napredak zdravstvenog stanja.

Hronika Dvije nesreće na auto-putu: Saobraćaj se odvija jednom trakom

Treba istaći da Ella dobiva veliku podršku u svom oporavku, a juče se Katolički školski centar "Sv. Josip" Sarajevo, koji Ella pohađa, oglasio emotivnom objavom i videosnimkom.