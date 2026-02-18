Poboljšano zdravstveno stanje povrijeđene djevojke: Planiran premještaj na poluintenzivnu njegu

18.02.2026
09:25
Opšte stanje Elle Jovanović koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći je poboljšano te se planira premještaj na poluintenzivnu njegu uz nastavak multidisciplinarnog tretmana.
Ovo je za Klix.ba potvrdio direktor Opšte Bolnice u Sarajevu prof. dr. Ismet Gavrankapetanović.
Ella Jovanović (17) je hospitalizovana prošlog četvrtka nakon stravične tramvajske nesreće.
Nekoliko dana je bila životno ugrožena i u indukovanoj komi, ali su je ljekari u subotu probudili od kada kreće i postepeni napredak zdravstvenog stanja.
Treba istaći da Ella dobiva veliku podršku u svom oporavku, a juče se Katolički školski centar "Sv. Josip" Sarajevo, koji Ella pohađa, oglasio emotivnom objavom i videosnimkom.
