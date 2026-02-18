Najljepše vijesti: U Srpskoj rođene 23 bebe

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 12 dječaka i 11 djevojčica, rečeno je u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 11 beba, Doboju četiri, Bijeljini tri, Zvorniku dvije, te po jedna u Foči, Istočnom Sarajevu i Gradišci.

U Banjaluci je rođeno pet dječaka i šest djevojčica, Doboju tri dječaka i djevojčica, Bijeljini dvije djevojčice i dječak, Zvorniku djevojčica i dječak, Foči i Istočnom Sarajevu po dječak i Gradišci djevojčica.

U porodilištima Prijedor, Nevesinje i Trebinje nije bilo poroda.