Otkrivena superbakterija, otporna na antibiotike

Izvor:

B92

18.02.2026

07:59

Komentari:

0
Doktor, mikroskop
Foto: Pexels

U Scarisoara ledenoj pećini u Rumuniji otkrivena je bakterija koja je bila zamrznuta više od 5000 godina – i sada izaziva pravu pažnju naučne javnosti. Ovaj drevni mikroorganizam otporan je na čak deset modernih antibiotika.

Tim mikrobiološkinje Kristine Purkarea sa Instituta za biologiju Rumunske akademije u Bukureštu objavio je nalaz u prestižnom časopisu Frontiers in Microbiology, prenosi Bild.

Istraživači su iz podzemnog glečera pećine izbušili ledeni cilindar dug oko 25 metara. Uzorak u kojem je bakterija pronađena nalazio se 16,5 metara duboko u ledu, a datiranjem je utvrđeno da potiče iz perioda starog oko 5335 godina.

Otpornost koja iznenađuje

Laboratorijski testovi pokazali su da deset od 28 isprobanih antibiotika nisu imali nikakav efekat na ovu bakteriju, uključujući poznate antibiotike širokog spektra.

U njenom genomu naučnici su pronašli više od sto segmenata povezanih sa rezistencijom na lijekove. Ovaj nalaz potvrđuje da otpornost na antibiotike nije problem moderne medicine, već fenomen koji postoji milenijumima.

Zanimljivo je da superbakterija, kada je gajena zajedno sa drugim bakterijama, usporava njihov rast. Ovo uključuje i posebno opasne bolničke sojeve, kao što su Staphylococcus aurues, kao i vrste iz grupa Enterobacter i Klebsiella pneumoniae.

Полиција

Svijet

Vjetar izazvao lančani sudar, ima mrtvih i mnogo povređenih

Naučnici vjeruju da ledeni i pećinski ekosistemi mogu biti neotkriveni rezervoari gena za otpornost i prirodnih antibiotika.

Trenutno rade na identifikaciji supstanci koje omogućavaju superbakteriji da inhibira rast drugih mikroba, a koje bi u budućnosti mogle poslužiti kao osnova za nove lijekove protiv teško izlječivih infekcija, prenosi B92.

bakterija

Rumunija

Komentari (0)
