Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru

18.02.2026

09:03

Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo Prijedor donijeće naredbu da se obavi obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru, izjavila je glavni tužilac Slađana Marić.

Ona je navela da su uviđaj nakon jučeršanje nesreće obavili policijski službenici Policijske uprave Prijedor pod nadzorom okružnog tužioca i uz prisustvo inspektora zaštite na radu.

Полиција Србија

Scena

Poznati jutjuber doživio tešku nesreću: Slupao BMW od 200.000 evra

- Prikupićemo sve podatke. Sad ne možemo dati više informacija dok ne prikupimo sve dokaze - rekla je Marićeva.

Prema podacima Policijske uprave, Prijedorčanin čiji su inicijali D.J. povrijeđen je juče na gradilištu u prijedorskom naselju Urije nakon čega je prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je usljed zadobijenih teških povreda preminuo.

Prijedor

Poginuo radnik

