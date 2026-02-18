Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru

Okružno javno tužilaštvo Prijedor donijeće naredbu da se obavi obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru, izjavila je glavni tužilac Slađana Marić.

Ona je navela da su uviđaj nakon jučeršanje nesreće obavili policijski službenici Policijske uprave Prijedor pod nadzorom okružnog tužioca i uz prisustvo inspektora zaštite na radu.

- Prikupićemo sve podatke. Sad ne možemo dati više informacija dok ne prikupimo sve dokaze - rekla je Marićeva.

Prema podacima Policijske uprave, Prijedorčanin čiji su inicijali D.J. povrijeđen je juče na gradilištu u prijedorskom naselju Urije nakon čega je prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je usljed zadobijenih teških povreda preminuo.