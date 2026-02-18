Logo
Šta se događa sa kočnicama kada automobil dugo stoji?

18.02.2026

10:08

Шта се догађа са кочницама када аутомобил дуго стоји?
Foto: Pixabay

Kočioni diskovi i kočioni doboši izrađeni su od legure čelika, s malo antikorozivne obrade. Nakon samo nekoliko sati stajanja u vlažnom okruženju (pogotovo u zimskim mjesecima kad su kočnice izložene i soli), na njihovim će se površinama početi razvijati sloj hrđe.

Naravno, što duže automobil stoji, to postaje sve gore, naročito na loše dreniranim parkirnim površinama, koje nisu suve. Korozija će se širiti, a pašće i sposobnost kočnica.

Kada izlazite prvi put nakon nekoliko dana ili sedmica, uzmite sebi vremena da nekoliko puta lagano pritisnete i otpustite papučicu kočnice prije nego što krenete.

трамвај сарајево

Hronika

Istraga tramvajske nesreće: Izuzeto 30 snimaka i dokumentacija o rekonstrukciji pruge

Kada krenete, učinite isto, lagano stisnite kočnicu, a pritom pazite da ne ugrožavate nikog u saobraćaju, posebno sve koje voze iza vas. Tako ćete ukloniti površinsku hrđu s kočnica, odnosno spriječiti pad njihov performansi kada ih budete trebali.

Takođe, poslušajte zvuk kočenja, bude li škripanja i cviljenja i nakon što ste nekoliko puta pritisnuli kočnicu, ne bi bilo loše da vam stručnjak pogleda kočnice.

Preporučljivo je prije dužeg stajanja, u vožnji, na nekoj suvoj podlozi takođe lagano stisnuti kočnice da ih očistite od prljavštine, piše HAK Revija.

