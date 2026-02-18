Logo
Истрага трамвајске несреће: Изузето 30 снимака и документација о реконструкцији пруге

АТВ

18.02.2026

10:02

0
tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Истрага о трамвајској несрећи у Сарајеву води се у више праваца, а досада је саслушано 30 свједока и изузето је 10 снимака надзорних камера, укључујући снимке из трамвајске кабине, са БХ Телекома, Земаљског музеја и Техничке школе, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

”Сви видео записи тренутно се налазе на форензичкој обради. Такође, из Министарства саобраћаја Кантона Сарајево изузета је обимна документација која се односи на реконструкцију комплетне трамвајске пруге и сигнални планови свих релевантних раскрсница који ће се вјештачити”, рекла је портпарол КТ Сарајево Азра Бавчић.

Након што је Кантонални суд у Сарајеву одбио да притвори возача трамваја Аднана Касаповића тужилаштво је наставило да интензивно води истрагу будући да је и суд утврдио да постоји основана сумња да је возач, из нехата, починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја са смртном посљедицом.

На истрази ради тим тужилаца Одјела за општи и привредни криминалн и корупцију.

”Истрага се води у више праваца, с посебним акцентом на техничку исправност трамваја. Прикупља се доказна грађа с циљем свеобухватних вјештачења машинске, саобраћајне и електроенергетске струке. Динамика рада на овом предмету зависиће од брзине поступања истражитеља полицијских агенција, вјештака, других агенција за провођење закона и од издавања наредби надлежног суда које су потребне за било какве радње доказивања на терену”, рекла је Бавчић.

Кобна несрећа догодила се 12. фебруара када је трамвај излетио из шина и усмртио младића Ердоана Моранкића (23) и тешко повриједио Е.Ј. (17).

Искакање трамваја у Сарајеву

Саобраћајна несрећа

Сарајево

