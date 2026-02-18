За пет знакова стиже најбољи период живота

Извор:
Крстарица
18.02.2026
11:18
Коментари:0
У животу постоје тренуци када се труд и стрпљење коначно исплате, а астролошки аспекти који су пред нама најављују управо такав преокрет. За пет хороскопских знакова, звијезде су се ускладиле тако да доносе период какав се не памти – вријеме у којем се рјешавају стари проблеми и отварају врата ка истинском благостању.
Било да је у питању потписивање уговора који сте чекали мјесецима или изненадни поврат новца на који сте заборавили, ових пет знакова улази у зону гдје се сваки добар потез вишеструко наплаћује.
Хроника
Драган Малић скинут с апарата за дисање
За вас новац долази кроз некретнине или рјешавање имовинских питања. Можете очекивати повољан исход на суду, добијање кредита под одличним условима или продају имовине по цијени већој од очекиване. У кућу улази крупнија сума која ће вам омогућити да затворите старе дугове и коначно уложите у нешто што сте годинама одлагали.
Ваша срећа је везана за нови пословни уговор или напредовање. Очекујте позив за састанак на којем ће вам бити понуђена позиција са знатно већом платом или бонусом. То није само обећање – добићете црно на бијело услове који вам мијењају стандард живота. Срећа прати и оне који се баве трговином; један „велики играч“ улази у ваш пословни круг.
Ви ћете осјетити бољитак кроз заостала примања или дивиденде. Новац који вам је неко дуговао, или нека врста исплате коју сте већ „прежалили“, изненада стиже на ваш рачун. Такође, ово је одличан тренутак за инвестиције у технологију или занате. Осјетићете огромно олакшање јер ћете моћи да купите ствар која вам је неопходна за рад, а која је до јуче била прескупа.
Србија
Аутомобил са српским таблицама прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК
Код вас судбина куца на врата кроз сталан посао или промјену радног статуса. Ако сте радили на одређено или хонорарно, сада стиже понуда за стално запослење са свим бенефицијама. Финансијска инјекција стиже и кроз породично насљедство или помоћ старије особе која вјерује у ваше планове. Миран сан вам доноси чињеница да су вам приходи сада фиксни и сигурни.
Ваш добитак долази кроз креативне пројекте или хоби који постаје озбиљан посао. Неко ће препознати ваш таленат и понудити вам сарадњу која се плаћа у девизама или кроз проценте који брзо расту. Конкретно, очекујте прилив новца који ће вам омогућити путовање или реновирање дома – нешто што сте дуго планирали у својој глави, а сада коначно имате чиме да платите.
Свијет
Песков: Ни Русија ни Кина нису извршиле атомске пробе 2020. године
Када наступи овај период какав се не памти, немојте губити вријеме на сумњу. Ово је вријеме за конкретне кораке: потписујте папире, отварајте нове рачуне и улажите у своју будућност.
Срећа је ту да вам отвори врата, али ви сте ти који треба да кроз њих прођете и узмете оно што вам по правди припада.
Најновије
Најчитаније
12
49
12
47
12
43
12
42
12
36
Тренутно на програму