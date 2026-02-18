Logo
Large banner

За пет знакова стиже најбољи период живота

Извор:

Крстарица

18.02.2026

11:18

Коментари:

0
Horoskop
Фото: Pexels

У животу постоје тренуци када се труд и стрпљење коначно исплате, а астролошки аспекти који су пред нама најављују управо такав преокрет. За пет хороскопских знакова, звијезде су се ускладиле тако да доносе период какав се не памти – вријеме у којем се рјешавају стари проблеми и отварају врата ка истинском благостању.

Било да је у питању потписивање уговора који сте чекали мјесецима или изненадни поврат новца на који сте заборавили, ових пет знакова улази у зону гдје се сваки добар потез вишеструко наплаћује.

Драган Малић

Хроника

Драган Малић скинут с апарата за дисање

Шта тачно чека миљенике судбине?

Бик

За вас новац долази кроз некретнине или рјешавање имовинских питања. Можете очекивати повољан исход на суду, добијање кредита под одличним условима или продају имовине по цијени већој од очекиване. У кућу улази крупнија сума која ће вам омогућити да затворите старе дугове и коначно уложите у нешто што сте годинама одлагали.

Лав

Ваша срећа је везана за нови пословни уговор или напредовање. Очекујте позив за састанак на којем ће вам бити понуђена позиција са знатно већом платом или бонусом. То није само обећање – добићете црно на бијело услове који вам мијењају стандард живота. Срећа прати и оне који се баве трговином; један „велики играч“ улази у ваш пословни круг.

Шкорпија

Ви ћете осјетити бољитак кроз заостала примања или дивиденде. Новац који вам је неко дуговао, или нека врста исплате коју сте већ „прежалили“, изненада стиже на ваш рачун. Такође, ово је одличан тренутак за инвестиције у технологију или занате. Осјетићете огромно олакшање јер ћете моћи да купите ствар која вам је неопходна за рад, а која је до јуче била прескупа.

Косово и Метохија аутомобил

Србија

Аутомобил са српским таблицама прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК

Јарац

Код вас судбина куца на врата кроз сталан посао или промјену радног статуса. Ако сте радили на одређено или хонорарно, сада стиже понуда за стално запослење са свим бенефицијама. Финансијска инјекција стиже и кроз породично насљедство или помоћ старије особе која вјерује у ваше планове. Миран сан вам доноси чињеница да су вам приходи сада фиксни и сигурни.

Рибе

Ваш добитак долази кроз креативне пројекте или хоби који постаје озбиљан посао. Неко ће препознати ваш таленат и понудити вам сарадњу која се плаћа у девизама или кроз проценте који брзо расту. Конкретно, очекујте прилив новца који ће вам омогућити путовање или реновирање дома – нешто што сте дуго планирали у својој глави, а сада коначно имате чиме да платите.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Ни Русија ни Кина нису извршиле атомске пробе 2020. године

Крај стезању каиша и вјечитој бризи

Када наступи овај период какав се не памти, немојте губити вријеме на сумњу. Ово је вријеме за конкретне кораке: потписујте папире, отварајте нове рачуне и улажите у своју будућност.

Срећа је ту да вам отвори врата, али ви сте ти који треба да кроз њих прођете и узмете оно што вам по правди припада.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џон Гинкел

Република Српска

Америка цијени досљедан дијалог са руководством Републике Српске

1 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске расписао конкурс за школовање на Војној академији Србије

1 ч

0
Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач

Хроника

Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач

2 ч

0

Више из рубрике

Три хороскопска знака биће миљеници судбине у 2026

Занимљивости

Три хороскопска знака биће миљеници судбине у 2026

5 ч

0
Хороскоп за 18. фебруар: Коме се смијеши нова љубав?

Занимљивости

Хороскоп за 18. фебруар: Коме се смијеши нова љубав?

5 ч

0
Несвакидашња ситуација у Слагалици, водитељка и публика у шоку

Занимљивости

Несвакидашња ситуација у Слагалици, водитељка и публика у шоку

14 ч

0
Зашто је неретва најхладнија

Занимљивости

Зашто је Неретва најхладнија ријека на свијету

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

49

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

12

47

Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

12

43

Како смршати без дијете?

12

42

Зачепљен одвод ће постати прошлост: 5 корака за брзо рјешење проблема

12

36

Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner