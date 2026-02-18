Logo
Хороскоп за 18. фебруар: Коме се смијеши нова љубав?

18.02.2026

07:39

Хороскоп за 18. фебруар: Коме се смијеши нова љубав?
Фото: Pixabay

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

Могуће је да започнете нешто ново или промијените начин рада. Желите више пажње и искрености. Слободни могу другачије погледати особу коју већ познају. Могућа напетост.

Бик

Добар дан за финансије, планирање трошкова и папирологију. Слободни могу упознати особу кроз посао или свакодневне обавезе. Осјетљив стомак.

Близанци

Наглашени су разговори и договори. Више мањих обавеза током дана. Записујте важне ствари. Слободни могу започети неочекивано дописивање. Ментални умор.

Рак

Фокус на дому, породици или раду од куће. Не форсирајте велике потезе. Партнер тражи више блискости. Слободни размишљају о прошлости. Осјетљив желудац.

Лав

Бавите се организацијом и завршавањем започетог. Заузети желе више пажње. Слободни могу упознати некога кроз друштво. Пад енергије.

Дјевица

Добар дан за планирање и сређивање обавеза. Мање промјене су могуће. Разговори о заједничким обавезама. Слободни могу упознати особу кроз посао. Осјетљив пробавни систем.

Вага

Нагласак на сарадњи и односима с колегама. Могућ нови договор. Желите више заједничког времена. Слободни могу упознати некога преко пријатеља. Напетост у доњем дијелу леђа.

Шкорпија

Фокус на финансијама и заједничким ресурсима. Провјерите рачуне. Могућ озбиљан разговор који доноси разјашњење. Умор, без већих проблема.

Стријелац

Фокус на клијентима и сарадницима. Добар дан за разговоре. Партнер тражи више пажње. Слободни могу упознати некога кроз посао или мреже. Осјетљивост зглобова.

Јарац

Радна рутина и обавезе су у првом плану. Добар дан за организацију. Стабилан период у вези. Слободни могу упознати некога на послу. Могућа укоченост.

Водолија

Креативне идеје и лични израз долазе до изражаја. Радите оно што волите. Заузети желе више слободе. Слободни могу упознати особу кроз хоби или излазак. Нервна напетост.

Рибе

Више се ослањате на интуицију и рад у тишини. Добар дан за планирање. Заузети желе више њежности. Слободни могу упознати особу кроз пријатеље. Јачајте имунитет.

