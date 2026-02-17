Зашто је Неретва најхладнија ријека на свијету

17.02.2026
Неретва извире у Босни и Херцеговини те највећим дијелом кроз њу и протиче. Посљедњих двадесетак километара тече кроз Хрватску и улијева се у Јадранско море крај Плоча. Ушће јој се лепезасто шири долином, ствара рукавце те представља једину праву делту у Хрватској. Често јој се тепа да је Нил наших крајева, пише пункуфер.хр.
Али, то није једина посебност Неретве: због температуре се назива и најхладнијом ријеком на свијету, пише punkufer.hr.
Њена просјечна температура у горњем току љети износи тек седам Целзијусевих степени. Научници објашњавају како је разлог тому што се извор Неретве налази на надморској висини од 1227 метара, испод планине Јабуке, која је дио Зеленгоре. Је ли то заиста тачно, нема прецизних истраживања – нити тај податак можете наћи у књизи рекорда, али је објеручке усвојен.
Неретва је дом бројним биљним и животињским врстама – ондје живи чак 310 врста птица које се ту гнијезде, зимују или се одмарају на путу у Африку, а богат је и разнолик њен рибљи свијет. Морска вода Неретвом стиже све до Метковића. Продор мора је толико јак да се у површинском дијелу ријеке лови ријечна, а при дну морска риба.
Велик је дио некадашње мочваре исушен и претворен у плодна поља. Али, давно прије мандарина овај су крај прославили неретвански гусари и антички град Нарона – древно насеље које се налазило на подручју данашњега села Вида крај Метковића. Древни Грци најприје су ту основали луку, а у римско доба то је постао град утврђен зидинама и кулама, с храмовима, зимским купкама, театром и другим занимљивостима. Археолошким су искапањима откривени и остаци Аугустовог храма с величанственим киповима царева и божанстава.
Неретвани, становници повијесне Неретванске кнежевине, прославили су се у гусарским биткама на мору. Нападали су и пљачкали непријатељске млетачке лађе. Најважнија битка одиграла се 18. септембра 887. године кад су Млечани напали те били потучени. Погинуо је чак и млетачки дужд.
Вијековима су главна превозна средства у долини Неретве били дрвени чамци – трупе и лађе. Трупа је мален чамац, савршен за кретање уским каналима. Из њих се ловило, брало грожђе, превозило урод...
Лађа је већа (до 8 метара дуга, око 3 метра широка), а покретати се могла веслањем ("парићањем"), повлачењем ("ланцањем") те једрењем. Ланцање је тегљење лађе узводно с помоћу конопа ("ланцане"). За врх јарбола завезао би се дугачак коноп који би вукли људи ходајући по обали. Често су коноп вукле жене, а мушкарац би био у лађи и кормиларио.
Сваке године у коловозу на Неретви се одржава Маратон лађа – весла се од Метковића до Плоча и учествује више од 30 лађа. Лађа мора бити традиционална неретванска, тачно одређенога облика, димензија и својстава.
