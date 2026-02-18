Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

Извор:
Телеграф
18.02.2026
08:56
Познати јутјубер Бојан Симоновић звани Сими, имао је ноћас око 4 сата ујутру тешки саобраћајну несрећу у Новом Саду, сазнаје “Блиц”.
Саобраћајна несрећа догодила се у улици Булевар Ослобођења, када је, како се сумња, Бојан Симоновић Сими изгубио контролу над скупоцјеним BMW M4 CS, чија је вриједност око 200.000 евра.
У саобраћајних несрећи није било повријеђених лица, а како се незванично сазнаје, он је ударио у паркирана возила.
Његов аутомобил је потпуно уништен, док су дијелови расути свуда по путу.
