Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

Извор:

Телеграф

18.02.2026

08:56

Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра
Фото: Танјуг

Познати јутјубер Бојан Симоновић звани Сими, имао је ноћас око 4 сата ујутру тешки саобраћајну несрећу у Новом Саду, сазнаје “Блиц”.

Саобраћајна несрећа догодила се у улици Булевар Ослобођења, када је, како се сумња, Бојан Симоновић Сими изгубио контролу над скупоцјеним BMW M4 CS, чија је вриједност око 200.000 евра.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак се враћа у "тениски рај"

У саобраћајних несрећи није било повријеђених лица, а како се незванично сазнаје, он је ударио у паркирана возила.

Његов аутомобил је потпуно уништен, док су дијелови расути свуда по путу.

