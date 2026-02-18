Виткоф: Значајан напредак у преговорима

Извор:
СРНА
18.02.2026
08:46
Коментари:0
Специјални изасланик предсједника САД Стивен Виткоф оцијенио је да је остварен значајан напредак у новом кругу трилатералних преговора са Русијом и Украјином о проналажењу рјешења за украјинску кризу.
Он је на "Иксу" написао да су се стране сагласиле да наставе пут ка постизању мировног споразума.
Наука и технологија
Стручњаци предвиђају шокантан преокрет: АИ као нова врста на Земљи?
Трилатерални преговори у Женеви почели су јуче, а неименовани извор рекао је за РИА Новости да је наставак планиран данас од 9.00 часова.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
57
12
56
12
54
12
49
12
47
Тренутно на програму