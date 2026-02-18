Logo
Виткоф: Значајан напредак у преговорима

Извор:

СРНА

18.02.2026

08:46

Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Специјални изасланик предсједника САД Стивен Виткоф оцијенио је да је остварен значајан напредак у новом кругу трилатералних преговора са Русијом и Украјином о проналажењу рјешења за украјинску кризу.

Он је на "Иксу" написао да су се стране сагласиле да наставе пут ка постизању мировног споразума.

Трилатерални преговори у Женеви почели су јуче, а неименовани извор рекао је за РИА Новости да је наставак планиран данас од 9.00 часова.

Стив Виткоф

pregovori

Украјина

Русија

