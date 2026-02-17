Logo
Large banner

Pokazala grudi u "Tesnoj koži" i napravila pometnju: Glumica za kojom je uzdisala Jugoslavija samo nestala sa scene

Izvor:

Kurir

17.02.2026

22:14

Komentari:

0
Нада Војиновић филм Тесна кожа
Foto: Printscreen/Youtube

Glumica Nada Vojinović postala je zvijezda 1982. godine, kada je osvojila simpatije gledalaca ulogom sekretarice Melite Sandić u legendarnom filmu "Tesna koža".

Ovaj film i danas važi za jedan od najgledanijih komedija u bivšoj Jugoslaviji, a uloge su imale ogroman uticaj na karijere glumaca. U filmu su briljirali Nikola Simić kao Dimitrije Pantić i Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić, a među nezaboravnim likovima svakako je i Melita, čiji je lik Nada Vojinović odigrala s velikim šarmom i ljepotom.

полиција-Република Српска-лисице

Region

Vesni Bratić određen pritvor

Njena scena u kojoj izlazi iz Šojićeve kancelarije, potpuno gola, i naleti na Mitu Pantića postala je jedan od najslavnijih trenutaka u filmskoj istoriji.

Nada Vojinović u samom vrhu

Nakon uspjeha u Tesnoj koži, Nada je nastavila da se pojavljuje u brojnim komedijama 80-ih godina, čime je učvrstila svoju poziciju u filmskoj industriji. Njene uloge u filmovima poput "Kakav deda, takav unuk", u kojem je osvojila srce Bobu (kojeg je igrao Marijan), "Moj tata na određeno vreme", "Idi mi, dođi mi", i "Razvod na određeno vreme" osvojile su još više fanova.

Povlačenje iz svijeta filma i posvećenost pedagogiji

Nakon posljednje uloge u filmu "Kriminalci" 1987. godine, Nada Vojinović odlučila je da se povuče iz svijeta filma. Posvetila se pedagoškom radu, ostavivši za sobom bogatu filmsku karijeru koja je zauvijek ostala urezana u sjećanju ljubitelja jugoslovenske kinematografije.

(Kurir)

Podijeli:

Tagovi :

Nada Vojinović

Tesna koža

glumica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нова трагедија: Радник погинуо на градилишту у Приједору

Hronika

Nova tragedija: Radnik poginuo na gradilištu u Prijedoru

2 h

0
Велико признање за Јокића – НБА играчи рекли своје

Košarka

Veliko priznanje za Jokića – NBA igrači rekli svoje

2 h

0
Борис Малагурски

Republika Srpska

Malagurski za ATV: "Uvijek su Srbi krivi, svaki gest dobre volje sa srpske strane nikada nije bio dovoljan"

2 h

0
Весни Братић одређен притвор

Region

Vesni Bratić određen pritvor

2 h

0

Više iz rubrike

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Scena

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

4 h

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Scena

Uhapšen mladić koji je osumnjičen da je zapalio automobil Bake Praseta

5 h

0
Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум

Scena

Simbolika broja 17 koja ledi krv u žilama: Legendarnog Šabana Šaulić više puta "sahranjivali" na isti datum

5 h

0
Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Scena

Sina Snežane Đurišić tukli 4 sata: Isplivali stravični detalji nasilja nad Markom

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

23

01

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

23

00

Seizović za ATV: Roditelji su na ivici da li da rade ili da se bave samo sa djecom

22

46

Nesvakidašnja situacija u Slagalici, voditeljka i publika u šoku

22

37

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner