Pokazala grudi u "Tesnoj koži" i napravila pometnju: Glumica za kojom je uzdisala Jugoslavija samo nestala sa scene

Izvor:
Kurir
17.02.2026
22:14
Glumica Nada Vojinović postala je zvijezda 1982. godine, kada je osvojila simpatije gledalaca ulogom sekretarice Melite Sandić u legendarnom filmu "Tesna koža".
Ovaj film i danas važi za jedan od najgledanijih komedija u bivšoj Jugoslaviji, a uloge su imale ogroman uticaj na karijere glumaca. U filmu su briljirali Nikola Simić kao Dimitrije Pantić i Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić, a među nezaboravnim likovima svakako je i Melita, čiji je lik Nada Vojinović odigrala s velikim šarmom i ljepotom.
Njena scena u kojoj izlazi iz Šojićeve kancelarije, potpuno gola, i naleti na Mitu Pantića postala je jedan od najslavnijih trenutaka u filmskoj istoriji.
Nakon uspjeha u Tesnoj koži, Nada je nastavila da se pojavljuje u brojnim komedijama 80-ih godina, čime je učvrstila svoju poziciju u filmskoj industriji. Njene uloge u filmovima poput "Kakav deda, takav unuk", u kojem je osvojila srce Bobu (kojeg je igrao Marijan), "Moj tata na određeno vreme", "Idi mi, dođi mi", i "Razvod na određeno vreme" osvojile su još više fanova.
Nakon posljednje uloge u filmu "Kriminalci" 1987. godine, Nada Vojinović odlučila je da se povuče iz svijeta filma. Posvetila se pedagoškom radu, ostavivši za sobom bogatu filmsku karijeru koja je zauvijek ostala urezana u sjećanju ljubitelja jugoslovenske kinematografije.
(Kurir)
