Sastanak delegacije Srpske sa ruskim ambasadorom u Izraelu

28.01.2026
17:23
Delegacija Republike Srpske koja trenutno boravi u Jerusalimu sastala se danas sa ruskim ambasadorom u Izraelu Anatolijem Viktorovim.
Nakon sastanka upriličena je i posjeta ruskoj pravoslavnoj crkvi u Jerusalimu.
