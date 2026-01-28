Logo
Large banner

Sastanak delegacije Srpske sa ruskim ambasadorom u Izraelu

28.01.2026

17:23

Komentari:

0
Делегација Српске у Израелу
Foto: ATV

Delegacija Republike Srpske koja trenutno boravi u Jerusalimu sastala se danas sa ruskim ambasadorom u Izraelu Anatolijem Viktorovim.

Милорад Додик са руским амбасадором у Израелу
Milorad Dodik sa ruskim ambasadorom u Izraelu

Nakon sastanka upriličena je i posjeta ruskoj pravoslavnoj crkvi u Jerusalimu.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

Podijeli:

Tagovi:

Izrael

Delegacija Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Зоран Стевановић са превозницима

Republika Srpska

Stevanović: Podrška prevoznicima i opomena onima koji odlučuju o njihovoj sudbini

1 h

1
Влада сутра о износу најниже пензије и основици за обрачун борачког додатка

Republika Srpska

Vlada sutra o iznosu najniže penzije i osnovici za obračun boračkog dodatka

1 h

0
Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Republika Srpska

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

3 h

0
Уставни суд Српске: Станивуковић присвојио надлежност која му не припада

Republika Srpska

Ustavni sud Srpske: Stanivuković prisvojio nadležnost koja mu ne pripada

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Lažno se predstavljao kao pripadnik MUP-a i ojadio ljude za preko 100.000 evra

18

15

Ljudi koji ostaju budni do kasno imaju veći rizik od srčanog i moždanog udara

18

10

Eko toplane: Nismo glavni izvor zagađenja vazduha

18

07

"Srbi, sakrijte se iza kauča, vaš Đoković je istrošen i gotov": Britanac udario na Novaka kao niko do sada

17

54

Pjevač tvrdi da mu je Mina Kostić ukrala 500 evra: ''Ščepala je pare''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner