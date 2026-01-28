Logo
Vlada sutra o iznosu najniže penzije i osnovici za obračun boračkog dodatka

ATV

28.01.2026

16:55

Влада сутра о износу најниже пензије и основици за обрачун борачког додатка
Vlada Republike Srpske trebalo bi sutra da razmatra Prijedlog odluke o određivanju iznosa najniže penzije, kao i Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2026. godinu.

Na predloženom dnevnom redu sjednice je i Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2025. godinu, kao i Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun primanja za 2026. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Карта Европе-28012026

Zanimljivosti

Pojavila se nova karta Evrope: BiH u žutom, preko napisan broj 78

Planirano je i da bude razmotren Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2026. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, kao i Prijedlog odluke o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

Na dnevnom redu je i Prijedlog strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske od 2026. do 2035. godine, kao i Informacija o upisanim studentima u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2025/26. godini na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Vlada bi trebalo da razmatra i Informaciju o realizaciji aktivnosti predviđenih Programom mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj u periodu od jula do decembra 2025. godine.

Маракана

Fudbal

"Mali Mesi" donio novac Zvezdi, pored Maksimovića na Marakanu stiglo pola miliona iz Francuske

Pred ministrima će biti i Informacija o aktivnostima na uspostavljanju sistema pružanja zdravstvene usluge hemodijalize i peritoneumske dijalize za pacijente sa dijagnozom renalne insuficijencije u okviru Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske

