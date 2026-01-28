Logo
Stevanović: Podrška prevoznicima i opomena onima koji odlučuju o njihovoj sudbini

28.01.2026

17:09

Зоран Стевановић са превозницима
Foto: SRNA

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović pružio je danas podršku prevoznicima koji protestuju na Međunarodnom graničnom prelazu Donja Gradina-Jasenovac.

Stevanović je razgovarao sa predstavnicima prevoznika i poručio da je protest opomena svima koji odlučuju o njihovoj daljoj sudbini.

slovacka pixabay ilustracija

Svijet

Slovačka odbila poziv u Odbor za mir

- Prevoznici su primorani na ovaj postupak jer rade u izuzetno otežanim uslovima. Naši vozači određen broj dana mogu da borave u zemljama EU, što otežava poslovanje, jer kad ispune tu kvotu više ne mogu da rade. Ako vozač ne dobije vizu, boravišnu, po raznoraznim osnovama, on je praktično izgubljen zaposlenik - izjavio je Stevanović.

Stevanović je rekao da su u Ministarstvu svjesni da vlasnici transportnih firmi i njihovi zaposleni gube ovim činom jer plate, doprinosi, troškovi kredita i lizinga idu, a kamioni stoje.

- Dok se točak ne okreće ove firme nemaju prihod. A kad nemaju prihoda, oni su u ozbiljnim gubicima. Gube oni - gubi privreda. Svi su na gubitku - rekao je Stevanović i dodao da Briselu treba biti poslata jasna poruka da razmisle o ovom problemu ozbiljno jer će ovim činom biti prekinuti i neki lanci snabdijevanja EU.

ključevi

Srbija

Stanari u Srbiji imaju pravo na zaštitu: Evo kada ne moraju da isele čak i ako vlasnik ne želi da produži ugovor

Šteta nastala zbog blokade graničnih prelaza u BiH već je dostigla skoro 17 miliona KM, podaci su Spoljnotrgovinske komore BiH koja ističe da je stvarna ekonomska šteta daleko veća.

