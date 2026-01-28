Logo
Pojavila se nova karta Evrope: BiH u žutom, preko napisan broj 78

28.01.2026

16:48

Карта просјечне старости Балканаца
Foto: AskBalkans/Reddit/Screenshot

Evropa je kontinent kontrasta, dok u Italiji prosječan stanovnik uživa 84 godine života, na Balkanu taj prosjek pada i do 76 godina. Pokazuje to nova karta očekivanog trajanja života koja se pojavila na popularnom Reditu. Postoje jasne razlike između država, ali i unutar samih regija, pa se samim tim nameću pitanja o kvalitetu zdravstvene zaštite, životnim navikama i socioekonomskim razlikama.

Prema karti, Italija predvodi Europu s 84 godine, dok su Njemačka (81) i Austrija (82) blizu evropskog prosjeka od 79 godina. Na jugoistoku kontinenta, situacija je znatno složenija: Grčka i Albanija se razlikuju za dvije godine (82 naspram 80), dok zemlje kao što su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija bilježe prosjek od 77–78 godina. Rumunija i Bugarska spadaju u zemlje s kraćim očekivanim trajanjem života od 76 godina, dok Moldavija iznenađujuće zaostaje s 71 godinu, niže i od Ukrajine (73).

cjevovod gasovod pixabay

Ekonomija

Dvije firme dale ponudu za izgradnju gasovoda

Očekivani životni vijek u Hrvatskoj je nešto bolji nego u ostalim zemljama Balkana. Tako se Hrvatska nalazi u evropskom prosjeku sa očekivanim životnim vijekom od 79 godina. Prema ovim podacima od zemalja regije bolja od Hrvatske je jedino Slovenija (82).

Očekivano trajanje života u Grčkoj nadmašuje Albaniju, što se često pripisuje boljoj zdravstvenoj zaštiti, nižoj smrtnosti novorođenčadi i prehrambenim navikama, uključujući konzumiranje mediteranske hrane. S druge strane, Moldavija, iako ekonomski napreduje i nije pogođena ratom, i dalje bilježi niže brojke, što izaziva dodatna pitanja o kvalitetu zdravstvenog sistema i uslovima za život.

Ova karta koja je postala za kratko vrijeme viralna izazvala je lavinu komentara na popularnom Redditu. Jedan korisnik osvrćući se na životne navike ljudi na Balkanu komentirao je: “Bejbi bumeri puše po dvije kutije cigareta dnevno, kuvaju svoju rakiju od 60%, jedu misteriozno meso svaki dan kao da su besmrtni”.

Цвијеће

Svijet

Približava se nova zabrana: Evropskoj uniji smeta i cvijeće u saksijama

Drugi je istakao bitne socioekonomske razlike u Francuskoj: “Imamo razliku od više od decenije u očekivanom trajanju života u Francuskoj između bogatih i siromašnih, što ova karta zapravo ne pokazuje.”

“Kako to da je Moldavija gora od Ukrajine kad je postala bogatija? Ne znam koliko su stari ovi podaci, ali da Moldavija ima niže očekivano trajanje života od Ukrajine je ludo”, zapitao se redditovac.

“Ne radimo dovoljno da smanjimo očekivano trajanje života na Balkanu, veće očekivano trajanje života samo znači više glupih penzionera koji trebaju finansijsku pomoć dok nam glasaju budućnost”, komentarisao je Balkanac, dok je drugi zaključio: “Ne samo da većina ljudi ima užasne životne navike, nego imamo i hrpu cigana koji spuštaju prosjek jer žive do 50”

Staša Košarac

BiH

Košarac: Subašićeve nebuloze upućene Trišić Babić su dio prljavog sarajevskog narativa

Očekivano trajanje života nije samo pitanje genetike, već kombinacija zdravlja, prehrane te socioekonomskih uslova. Dok Zapad i Srednja Ecropa uživaju duže živote, Balkan se i dalje bori s problemima sistema i životnih navika koje skraćuju životni vijek.

Life excpantency in balkan end europe
byu/Icy_Huckleberry8893 inAskBalkans

(Dnevno.hr)

