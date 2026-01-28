Logo
Francuz se odlučio za neobično putovanje: Kroz Dolinu Neretve na magarcu ide prema Indiji

28.01.2026

16:08

Komentari:

0
Француз са магарцима путује кроз Херцеговину
Foto: Martin Burić/Facebook/Screenshot

Na putu duom hiljade kilometara, već više od tri i po godine, Francus Jean Ismael Rago putuje na magarcu od Marseja ka Indiji, a danas prolazi kroz Dolinu Neretve.

53-godišnji putnik kaže da ga je na ovaj neobičan poduhvat podstakla želja za duhovnim mirom i dubljom povezanošću sa Bogom.

-Nisam bio zadovoljan životom u Francuskoj. Nisam imao ništa pametnije za raditi, pa sam jednostavno krenuo - izjavio je on.

Njegov vjerni pratilac je magarac Titan koji vuče kola natovarena osnovnim potrepštinama, a na njima se nalazi i mali solarni panel za osnovno snabdijevanje energijom. Plan mu je doći do Mumbaija za osam do deset godina, a na putu želi upoznati različite kulture i ljude, prenosi portal LikeMetković.

Komentari (0)
