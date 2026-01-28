Kuvar otkrio razliku između balkanske i turske kafe: Prave se različito

Kafa, zavodnica među napicima, ima priču koja traje vijekovima. Prema legendi, sve je počelo s jednim nestašnim pastirskim dječakom koji je primijetio kako njegove koze postaju razigrane nakon što grickaju biljku zvanu ‘kahoua’. Taj mitski trenutak dao je početak čaroliji koja je sredinom 17. vijeka osvojila Evropu.

U epskom Savremenom kuvaru, kulinarskom remek-djelu od preko 1000 stranica sa više od 3200 recepata, kafa zauzima središnje mjesto. Stari recepti i danas podsjećaju: savršenstvo kafe počinje pažljivim mljevenjem zrna neposredno prije kuvanja i preciznim ključanjem vode.

Kako zapisuje kuvar iz 1967. godine, prenosi B92: „Da bi kuvana kava bila ukusna, potrebno je prvo da zrna kafe budu lijepo ispržena, ali ne prepržena. Drugo, da se kafa dobro samelje neposredno prije kuvanja. I treće, da voda dobro provri, a zatim kad se kava skuva, da napravi još jedan ključ. Kafa se služi čim se skuva, nikad podgrijana. Talog od kafe ne smije se ponovno upotrijebiti.”

Ritual i aroma

Priprema kafe na Balkanu prava je umjetnost, s ciljem da zadrži bogat i pun okus. Prema receptu iz Savremenog kuvara: U džezvu se stavlja voda i šećer, pa se pusti da provri. Za jednu šoljicu kafe koristi se šoljica i po vode, kocka šećera i kašićica mljevene kave. Kada voda provrei malo se sipa u šoljicu ili drugi lončić, kafa se zakuvava, a potom se džezva vraća na vatru da napravi ‘ključ’ – da se kafa samo podigne.

Odlivena voda vraća se u džezvu, kava se ostavlja minutu-dvije da ‘stane’, a potom se sipa u šoljice i odmah poslužuje.

Turska kafa – suptilna elegancija

Iako na prvi pogled slična, turska kafa nosi vlastitu eleganciju: Kafa se stavlja u suvu, zagrijanu džezvu. Prelije se kipućom vodom, ali napitak ne smije kuvati. Omjer vode, kafe i šećera isti je kao kod balkanske kafe, ali se šećer poslužuje odvojeno.

Gotova kafa poslužuje se u malim džezvama, po jedna za svakog gosta, stvarajući intimni trenutak uživanja.

U svijetu kafe, svaka kap nosi priču – a razlika između balkanske i turske verzije pokazuje da je uživanje u ovom napitku prava ceremonija, gdje tradicija i strast za aromom igraju glavnu ulogu.