Apokaliptični snimci iz Španije i Portugala: Razorna oluja odnosi živote

U oluji Kristin koja je zahvatila centralni i sjeverni dio Portugala stradale su najmanje tri osobe, više od 800.000 korisnika danas je bez struje, dok je u istoj oluji u Španiji stradala jedna žena, saopštili su danas zvaničnici.

Prema saopštenju hitnih službi, na periferiji Lisabona jedna osoba je poginula kada je drvo palo na njen automobil, a još dvije osobe su poginule u centralnom okrugu oblasti Leiri, prenosi Rojters.

Republika Srpska Sastanak delegacije Srpske sa ruskim ambasadorom u Izraelu

Organi civilne zaštite prijavili su više od 3.000 incidenata povezanih sa vremenskim uslovima, koje su izazvali udari vjetra do 150 kilometara na sat, jakom kišom i snježnim padavinama.

Portugalski operator elektroenergetske mreže E-Redes saopštio je da tehnički timovi rade na ponovnom uspostavljanju snabdijevanja električnom energijom za oko pola miliona korisnika tokom popodneva.

Nakon što je prošla kroz Portugal, oluja se pomjerila na istok u Španiju, gdje su u primorskom gradu Toremolinos, jaki vjetrovi juče oborili palmu, koja je pala na ženu i usmrtila je.

Srbija Kuća, dvorište i garaža se prodaju za smiješne pare: Ljudi ne vjeruju koliko je jeftino

Španska nacionalna meteorološka agencija, AEMET, upozorila je da će se velika područja zemlje suočiti sa veoma jakim vjetrovima, i sa nekim udarima koji dostižu snagu uragana.

Vlasti su izdale crveni meteo alarm za dijelove južne pokrajine Almerija zbog intenziteta vjetrova, lokalne vlasti su zatvorile parkove, a u nekim oblastima su obustavljene aktivnosti na otvorenom i obrazovne aktivnosti.