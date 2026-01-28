Logo
Large banner

Apokaliptični snimci iz Španije i Portugala: Razorna oluja odnosi živote

Izvor:

Telegraf

28.01.2026

17:36

Komentari:

0
Невријеме
Foto: X/Screenshot

U oluji Kristin koja je zahvatila centralni i sjeverni dio Portugala stradale su najmanje tri osobe, više od 800.000 korisnika danas je bez struje, dok je u istoj oluji u Španiji stradala jedna žena, saopštili su danas zvaničnici.

Prema saopštenju hitnih službi, na periferiji Lisabona jedna osoba je poginula kada je drvo palo na njen automobil, a još dvije osobe su poginule u centralnom okrugu oblasti Leiri, prenosi Rojters.

Делегација Српске у Израелу

Republika Srpska

Sastanak delegacije Srpske sa ruskim ambasadorom u Izraelu

Organi civilne zaštite prijavili su više od 3.000 incidenata povezanih sa vremenskim uslovima, koje su izazvali udari vjetra do 150 kilometara na sat, jakom kišom i snježnim padavinama.

Portugalski operator elektroenergetske mreže E-Redes saopštio je da tehnički timovi rade na ponovnom uspostavljanju snabdijevanja električnom energijom za oko pola miliona korisnika tokom popodneva.

Nakon što je prošla kroz Portugal, oluja se pomjerila na istok u Španiju, gdje su u primorskom gradu Toremolinos, jaki vjetrovi juče oborili palmu, koja je pala na ženu i usmrtila je.

Кућа на продају-28012026

Srbija

Kuća, dvorište i garaža se prodaju za smiješne pare: Ljudi ne vjeruju koliko je jeftino

Španska nacionalna meteorološka agencija, AEMET, upozorila je da će se velika područja zemlje suočiti sa veoma jakim vjetrovima, i sa nekim udarima koji dostižu snagu uragana.

Vlasti su izdale crveni meteo alarm za dijelove južne pokrajine Almerija zbog intenziteta vjetrova, lokalne vlasti su zatvorile parkove, a u nekim oblastima su obustavljene aktivnosti na otvorenom i obrazovne aktivnosti.

Podijeli:

Tagovi:

nevrijeme

Oluja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

Gradovi i opštine

Oglasilo se OJT o stalnim krađama goriva iz RiTE Gacko

1 h

0
Зоран Стевановић са превозницима

Republika Srpska

Stevanović: Podrška prevoznicima i opomena onima koji odlučuju o njihovoj sudbini

1 h

1
Словачка одбила позив у Одбор за мир

Svijet

Slovačka odbila poziv u Odbor za mir

1 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Srbija

Stanari u Srbiji imaju pravo na zaštitu: Evo kada ne moraju da isele čak i ako vlasnik ne želi da produži ugovor

1 h

0

Više iz rubrike

Албанску министарку здрмала струја, у току "реанимација"

Svijet

Albansku ministarku zdrmala struja, u toku "reanimacija"

1 h

0
Словачка одбила позив у Одбор за мир

Svijet

Slovačka odbila poziv u Odbor za mir

1 h

0
Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

Svijet

Približava se nova zabrana: Evropskoj uniji smeta i cvijeće u saksijama

2 h

0
камиони из србије блокирали границе

Svijet

Evropska unija pronašla rješenje za prevoznike?

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Lažno se predstavljao kao pripadnik MUP-a i ojadio ljude za preko 100.000 evra

18

15

Ljudi koji ostaju budni do kasno imaju veći rizik od srčanog i moždanog udara

18

10

Eko toplane: Nismo glavni izvor zagađenja vazduha

18

07

"Srbi, sakrijte se iza kauča, vaš Đoković je istrošen i gotov": Britanac udario na Novaka kao niko do sada

17

54

Pjevač tvrdi da mu je Mina Kostić ukrala 500 evra: ''Ščepala je pare''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner