Stanari u Srbiji imaju pravo na zaštitu: Evo kada ne moraju da isele čak i ako vlasnik ne želi da produži ugovor

28.01.2026

17:05

Foto: Pixabay

Za neke najmoprimce koji su dobili obavještenje o iseljenju postoje posebne zaštitne mjere. Saznajte koje su to mjere i ko ima pravo na njih u Srbiji.

Prilikom zakupa stana ili kuće u Srbiji izuzetno je važno znati svoja prava ako stanodavac odluči da raskine ugovor i traži iseljenje. Zakon o stanovanju i Zakon o obligacionim odnosima predviđaju zaštitu u određenim slučajevima, posebno za ranjive kategorije.

Posebno su zaštićeni pripadnici Vojske Srbije i članovi njihovih porodica. Ne mogu biti iseljeni tokom aktivne službe ako zakupnina ne prelazi određeni prag (u skladu sa propisima o vojnim licima). Isto pravilo važi i za njihove najbliže.

prijedor

Gradovi i opštine

Dvojica poduzetnika iz BiH ulažu desetke miliona maraka u novo naselje

Osim toga, stanarina se ne može odbiti od plate osim ako postoji konačna sudska presuda. U slučaju tužbe za iseljenje, vojno lice može zatražiti odgodu postupka do 90 dana – sud često odobrava produženje roka ako se dokaže da iseljenje ugrožava službu ili porodicu.

Šta učiniti kada dobijete obavještenje o raskidu ugovora ili tužbu za iseljenje

Nakon primitka obavještenja ili tužbe, najmoprimac ima pravo podnijeti sudu pisani odgovor u kojem obrazlaže zašto se iseljenje ne bi trebalo provesti.

U odgovoru detaljno opišite situaciju: razloge za neplaćanje, korake za dobijanje pomoći (npr. socijalna pomoć, subvencije za stanarinu), te šta je stanodavac učinio ili propustio. Ako ste podnijeli zahtjev za pomoć pri plaćanju režija ili stanarine i čekate odluku, obavezno to navedite.

Preporučuje se da se obratite sudu ili tražite besplatnu pravnu pomoć (preko Centra za pravnu pomoć ili sudskih službi) kako biste saznali tačna prava i najbolji postupak u vašem slučaju.

Stanari

Srbija

