Košarkaši Borca protiv Sutjeske za plasman u plej-of Aba 2 lige

Seriju pobjeda košarkaši Borca pokušaće da produže protiv Sutjeske na domaćem parketu. "Crveno-plavi" ne znaju za poraz u novoj godini, a u okršaju protiv Nikšićana imaju priliku da naprave odlučujući korak ka plasmanu u plej-of ABA 2 lige.

Nikšićani su dobru najavu pred gostovanje u „Boriku“ napravili trijumfom protiv ekipe Studenta, a nije tajna da su odavno istakli najvišu kandidaturu za plasman u ABA ligu iduće sezone. Ipak, košarkaši Borca imaju svoj plan, a trenerski okršaj kumova Marka Šćekića i Marka Simonovića garantuje zanimljivu utakmicu u banjalučkom hramu sporta.

Hendikep za Borac pred sutrašnji meč je povreda stopala Tajrona Herisa koji neće biti u sastavu. Utakmica je na programu u 20 časova.