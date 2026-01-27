Logo
Large banner

Košarkaši Borca protiv Sutjeske za plasman u plej-of Aba 2 lige

Izvor:

ATV

27.01.2026

19:53

Komentari:

0
Кошаркаши Борца против Сутјеске за пласман у плеј-оф Аба 2 лиге
Foto: ATV

Seriju pobjeda košarkaši Borca pokušaće da produže protiv Sutjeske na domaćem parketu. "Crveno-plavi" ne znaju za poraz u novoj godini, a u okršaju protiv Nikšićana imaju priliku da naprave odlučujući korak ka plasmanu u plej-of ABA 2 lige.

Nikšićani su dobru najavu pred gostovanje u „Boriku“ napravili trijumfom protiv ekipe Studenta, a nije tajna da su odavno istakli najvišu kandidaturu za plasman u ABA ligu iduće sezone. Ipak, košarkaši Borca imaju svoj plan, a trenerski okršaj kumova Marka Šćekića i Marka Simonovića garantuje zanimljivu utakmicu u banjalučkom hramu sporta.

удес румунија навијачи

Fudbal

Krvlju iskazali odanost Dvoglavom orlu: Oglasio se PAOK nakon tragične nesreće

Hendikep za Borac pred sutrašnji meč je povreda stopala Tajrona Herisa koji neće biti u sastavu. Utakmica je na programu u 20 časova.

Podijeli:

Tagovi:

KK Borac

Košarka

ABA liga 2

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Богдановићу шест милиона годишње за повратак у Партизан

Košarka

Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

2 h

0
Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

Košarka

Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

7 h

0
Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

Košarka

Košarkaši Studenta poraženi od Sutjeske

22 h

0
Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

Košarka

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Pijani vozač sletio sa puta, pa pokušao pobjeći policiji

19

53

Košarkaši Borca protiv Sutjeske za plasman u plej-of Aba 2 lige

19

52

Krvlju iskazali odanost Dvoglavom orlu: Oglasio se PAOK nakon tragične nesreće

19

52

Proglašen mrtvim, pa ga vratili u život: Ono što je ''vidio'' pamtiće cijelog života

19

50

Ne prestaje krađa goriva iz RiTE Gacko

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner