Kuća, dvorište i garaža se prodaju za smiješne pare: Ljudi ne vjeruju koliko je jeftino

U selu Brzohode, na putu između Žabara i Petrovca na Mlavi, za samo 19.000 evra prodaje se lijepo seosko domaćinstvo koje je odlična prilika za one koji razmišljaju da gradski život zamijene mirnijom svakodnevicom na selu!

Imanje se nalazi na placu od 12 ari i obuhvata kuću, uređeno dvorište puno cvijeća, hlad u kome su sto i stolice za sjedenje, garažu, kao i pomoćne objekte.

Za razliku od sve manjih i skupljih gradskih kvadrata, ovdje se nudi prostor u kome se može živjeti bez žurbe - dvorište koje ima svoju namjenu, tišina koju ne prekidaju automobili i kuća koja djeluje održavano i spremno za useljenje.

Upravo zbog toga, mnogi koji su vidjeli oglas ocjenjuju da je domaćinstvo lijepo i funkcionalno, dok cijenu od 19.000 evra doživljavaju kao iznenađenje.

Komentari ispod oglasa govore da ovako dobre ponude nisu česte.

"Vrlo lijepo domaćinstvo", navela je Suzana, dok Milica dodaje da je kuća prelijepa, ali da joj je udaljenost prepreka.

"Tužno kako se prodaje za male pare", komentarisla je jedna Finka, dok je Željko dodao da bi mogao tu sebe da zamisli.

"Prelijepo domaćinstvo i realno dobra cijena. Da sam mlađi 20 godina odmah bi kupio bez razmišljanja", rekao je.

Ovakvi oglasi sve češće pokreću razgovor o tome kome je selo danas šansa.

Za jedne je to povratak korijenima, za druge bijeg od gradske gužve i troškova, a za treće prilika da započnu mirniji i jednostavniji život.

Brzohode su, u tom smislu, primjer mjesta gdje selo ne nudi luksuz, ali nudi ono što u gradu postaje rijetkost - prostor, mir i jednostavniji život - upravo ono što sve većem broju ljudi treba.