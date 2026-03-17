Maloljetnica izbola nožem mladića (22), pa pokušala da povrijedi sebe

ATV

17.03.2026

12:22

Малољетница избола ножем младића (22), па покушала да повриједи себе
Foto: Tanjug/AP

Težak incident koji se dogodio prije dva dana potresao je Srem, kada je, prema nezvaničnim informacijama, maloljetna djevojka nožem izbola mladića (22), a zatim pokušala da povrijedi i sebe.

Prema riječima mještana Šida, do svega je došlo iz za sada nepoznatih razloga, a scena koja je uslijedila ostavila je sve u šoku.

Стефан Смиљанић

Društvo

Genije iz Novog Grada zapamtio hiljadu decimala broja PI

Povrijeđeni mladić iz Šida zadobio je ubodnu ranu u predjelu abdomena i hitno je transportovan u bolnicu, gdje je zbrinut na odjeljenju intenzivne njege.

Ljekari su utvrdili da je rana duboka, ali da, srećom, nije došlo do oštećenja unutrašnjih organa, pa nije bilo potrebe za hitnom operacijom.

Mladić je u trenutku prijema u bolnicu bio svjestan, komunikativan i stabilnih vitalnih funkcija. Nakon ukazane pomoći, rana je obrađena i previjena, a on je premješten na dalje liječenje na odjeljenje hirurgije.

Fotografija koja kruži društvenim mrežama prikazuje mladića kako se oporavlja u bolničkom krevetu.

svađa-2882025

Ljubav i seks

Kako spasiti brak koji se raspada?

Sa druge strane, maloljetna djevojka je nakon incidenta pokušala da povrijedi sebe, zbog čega joj je ukazana medicinska pomoć, a zatim i obezbijeđeno dalje psihijatrijsko zbrinjavanje.

O slučaju su obaviješteni policija i nadležni organi, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog nemilog događaja, prenosi Kurir.

Pročitajte više

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: U BiH je sve nakaradno, to je propala zemlja

29 min

0
Марина Видовић

Porodica

Marina je rođena vantjelesnom oplodnjom, a onda je DNK test pokazao strašnu istinu

43 min

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Neće proći nikakvi udari na institucije Srpske

44 min

0
Мачка

Zanimljivosti

Evo odakle im devet života: Otkriveno zašto se mačke uvijek dočekaju na noge

47 min

0

Više iz rubrike

Хапшење у Билећи

Hronika

Zaplijenjeno više od 6 kila droge: Bilećaninu predložen pritvor

1 h

0
Шаком ударио полицајца због алкотеста, пријети му до пет година затвора

Hronika

Šakom udario policajca zbog alkotesta, prijeti mu do pet godina zatvora

1 h

0
Полиција Србија

Hronika

Bačena bomba na poznatu pivnicu

1 h

0
Радислав Јовичић, некадашњи министар унутрашњих послова

Hronika

Radislav Jovičić pravosnažno oslobođen optužbe za nesavjestan rad

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

12

40

Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

12

40

Ova četiri znaka stalno prave haos

12

39

Dodik: Novi izbor Vlade - potvrda stabilnih institucija

12

32

Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, a sada je otkrila šta se zapravo desilo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner