Maloljetnica izbola nožem mladića (22), pa pokušala da povrijedi sebe

Težak incident koji se dogodio prije dva dana potresao je Srem, kada je, prema nezvaničnim informacijama, maloljetna djevojka nožem izbola mladića (22), a zatim pokušala da povrijedi i sebe.

Prema riječima mještana Šida, do svega je došlo iz za sada nepoznatih razloga, a scena koja je uslijedila ostavila je sve u šoku.

Povrijeđeni mladić iz Šida zadobio je ubodnu ranu u predjelu abdomena i hitno je transportovan u bolnicu, gdje je zbrinut na odjeljenju intenzivne njege.

Ljekari su utvrdili da je rana duboka, ali da, srećom, nije došlo do oštećenja unutrašnjih organa, pa nije bilo potrebe za hitnom operacijom.

Mladić je u trenutku prijema u bolnicu bio svjestan, komunikativan i stabilnih vitalnih funkcija. Nakon ukazane pomoći, rana je obrađena i previjena, a on je premješten na dalje liječenje na odjeljenje hirurgije.

Fotografija koja kruži društvenim mrežama prikazuje mladića kako se oporavlja u bolničkom krevetu.

Sa druge strane, maloljetna djevojka je nakon incidenta pokušala da povrijedi sebe, zbog čega joj je ukazana medicinska pomoć, a zatim i obezbijeđeno dalje psihijatrijsko zbrinjavanje.

O slučaju su obaviješteni policija i nadležni organi, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog nemilog događaja, prenosi Kurir.