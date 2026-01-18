Logo
Trik zlata vrijedan: Namirnica koju svi imate kod kuće sprečava stvarnje leda u frižideru

Izvor:

Krstarica

18.01.2026

11:59

Трик злата вриједан: Намирница коју сви имате код куће спречава стварње леда у фрижидеру
Foto: Pexels

Ko god je imao ovaj problem zna koliko je zapravo naporno odlediti i očistiti frižider u kome se mjesecima nakupljao led. Sati struganja i čekanja su prošlost! Više nećete morati da se mučite, jer je rješenje i više nego jednostavno.

Uz ovaj genijalan trik moći ćete da zauvijek spriječite stvaranje leda u vašem frižideru. Tajna je u nečemu što sigurno stoji u vašoj kuhinji.

Obično ulje rješava problem

Jedna sitnica koju svi imate kod kuće i koja će spriječiti gomilanje leda u frižideru je obično jestivo ulje. Niste ovo znali, zar ne?

Postupak:

-Prvo, obavezno odledite i dobro osušite frižider.

-Sve što treba da uradite jeste da zidove, fioke i komoru vašeg frižidera premažete uljem.

Dobićete klizavu površinu po kojoj led neće moći uopšte da se formira. Ako se i stvori, biće ga mnogo manje i lako ćete ga ukloniti rukom, bez struganja!

Ovaj zlata vrijedan trik dokaz je da su najjednostavnija rješenja često i najbolja. Nemojte više dozvoliti da vam gomilanje leda stvara muku! Ulje je sve što vam treba za trajno čist i funkcionalan frižider!

