Bakićev ubica sa sobom vodio i psa: Nakon likvidacije sreo njegove drugove i rekao da mu se automobil zaglavio

Osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića, koji je likvidiran u šumi u Sopotu, na egzekuciju mete vodio je i svog psa, saznaje Kurir.

Prema riječima izvora pomenutog portala, ovaj nesvakidašnji detalj o osumnjičenom, koji je danas uhapšen, utvrđen je tokom istrage, a potvrdila ga je i izjava koju su drugovi ubijenog Bakića dali policiji nakon brutalnog ubistva.

Savjeti Uz ova dva sastojka kamenac iz kuvala nestaje za nekoliko minuta

Pas prisustvovao ubistvu

- Policajci su tokom istrage ove likvidacije došli do saznanja koje je čak i onima najiskusnijima bilo vrlo čudno. Naime, kako je utvrđeno, muškarac koji je ubio Bakića je sa sobom poveo i psa, pa je životinja prisustvovala ovo jezivom činu. Ovako nešto zaista do sada nije zabilježeno - kaže izvor Kurira.

Kako dalje dodaje, kasnije saslušanje svjedoka otkrilo je i da su Bakićevi drugovi sreli ubicu u šumi, i to dok su tražili, kako se kasnije ispostavilo, tada već ubijenog muškarca.

Sreo drugove ubijenog

- Nekolicina drugova ubijenog je u šumi, tokom potrage, srela muškarca sa psom koji im je tada rekao da mu automobil zaglavio i da je izašao da prošeta ljubimca. Oni su mu čak i pomogli i pogurali mu kola, i ne sluteći da je upravo on osoba koja je ubila njihovog druga - dodaje izvor.

Košarka Košarkaši Studenta poraženi od Sutjeske

O tome koliko je osumnjičeni za ubistvo vezan za svog psa, govori i činjenica da je tokom boravka u štek stanu, dok se krio nakon likvidacije, jedini razlog zbog kojeg je izlazio napolje bio taj da prošeta psa.

- Nakon što je likvidirao Bakića i uspio da prevari njegove prijatelje, osumnjičeni se sakrio u štek stanu, kako ga policija ne bi pronašla. Jedino zbog čega je napuštao je stan bilo je šetanje psa, koje je radio svakoga dana u isto vrijeme - objasnio je naš izvor.

Podsjetimo, Živko Bakić, jedan od vođa balkanskog kartela i bivši fudbaler, ubijen je 16. januara u Sopotu, u šumi na putu za Malu Ivanču, dok je bio u dozvoljenoj šetnji sa nanogicom, budući da se nalazio u kućnom pritvoru.

Kako ranije pisalo, ubica je ispalio više hitaca u Bakića, a zatim ga ovjerio u glavu i pobjegao.

Uhapšen ispred zgrade

Osumnjičeni za ubistvo Bakića, Aleksandar D. (35) uhapšen je danas ispred jedne stambene zgrade. Prema dostupnom video snimku hapšenja, pripadnici policije su ga momentalno savladali, oborili na zemlju i stavili mu lisice, spriječivši svaku mogućnost bjekstva.

Košarka Košarkaši Studenta poraženi od Sutjeske

- Scena je bila napeta, policajci su postupili brzo i odlučno, kako bi osigurali bezbjednost prolaznika i spriječili bilo kakav incident. Najprije su ga oborili na pod i lisice na ruke su mu stavljene iste sekunde - kaže izvor.

Aleksandar D. se sumnjiči da je 16. januara ove godine, u naselju Trešnja kod Sopota, ispalio više projektila u Bakića koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Inače, uhapšeni je od ranije poznat policiji i ima dosije.

- U prošlosti je više puta hapšen za blaža krivična djela - kaže izvor i dodaje da sve ukazuje na to da je osumnjičenog neko angažovao za ovaj "prljavi posao".

- Od samog početka istrage bilo je jasno da je likvidacija Bakića naručena, da ga je ubica pratio i znao mu navike. Takođe, od početka se sumnjalo da je ubica imao nalogodavca, ali i pomagače. Ovo ubistvo je, kako se sumnja, naručeno i plaćeno - objašnjava izvor.

Svijet Dajana ubijena dok se vraćala kući: "Zvijer" greškom robijao 38 godina

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.