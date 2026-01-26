Bugarin uhapšen na graničnom prelazu zbog falsifikovanja platnih kartica i droge

Izvor:
Na graničnom prelazu Gradina uhapšen je bugarski državljanin, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje i neovlašteno držanje droge.
Policija Srbije je na Graničnom prelazu Gradina pregledom osumnjičenog bugarskog državljanina čiji su inicijali B.G. pronašla devet blanko platnih kartica, čitač i duplikator platnih kartica, čitač platnih kartica sa platnom karticom koja posjeduje čip, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
Pronađeni su i ručna radio-stanica sa pripadajućim punjačem i uređaj za kopiranje RFID kartica.
Takođe, pronađeni su i drobilica za narkotike, USB memorija, internet ruter, četiri seta alata za obijanje i dekodiranje brava, detektor signala kamera i prisluškivača, manja količina marihuane, kao i tri mobilna telefona.
Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu u Pirotu, koje mu je nakon saslušanja odredilo pritvor.
