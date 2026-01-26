Logo
Hapšenje u BiH, pronađeno pola kilograma droge

26.01.2026

20:47

Komentari:

0
Хапшење у БиХ, пронађено пола килограма дроге
Foto: Pexels

Tuzlanska policija je uhapsila muškarca čiji su inicijali S.K. iz ovog grada kod koga je pronađeno 456,37 grama droge, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kanotna.

Vještačenjem je utvrđeno da se radi o opojnoj drogi amfetamin spid.

bijela kuća-11092025

Svijet

Bijela kuća: Tramp neće odustati

Osumnjičeni S.K. je nakon kriminalističke obrade predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tuzla

Droga

Komentari (0)
