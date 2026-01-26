Logo
Large banner

Знате ли шта је Савинац? Има их више, а сва су спојена легендом

Извор:

Телеграф

26.01.2026

21:24

Коментари:

0
Знате ли шта је Савинац? Има их више, а сва су спојена легендом

Савинац је назив који носе различита места у Србији, често брда, ливаде или извори, а у народном предању се готово увијек повезује са кратким задржавањем Светог Саве током његових путовања.

Ова мјеста носе дубоку симболику и значај у колективној свести народа.

Легенда казује да је Свети Сава, путујући земљом прерушен као обичан путник или монах, сјео да се одмори на тим мјестима.

Према народном вјеровању, на тим мјестима је:

  • застао да се помоли,
  • ослонио на свој штап
  • или благословио земљу и људе у околини.

Од тог тренутка, та места су постала позната као Савинац, што значи "Савино мјесто одмора".

Прича дубоке симболике

Ова прича није само дио фолклора, већ носи дубоку симболику у којој Свети Сава није представљен као удаљени светитељ, већ као путник међу људима - он је неко ко се креће, застаје, разговара и благосиља.

Савинац, као симбол, представља мир, предах и заштиту. То су мјеста гдје се вјерује да је Свети Сава оставио свој благослов, чинећи их посебним у очима локалног становништва.

Ова мјеста су често постајала светилишта или мјеста окупљања, гдје се људи и данас окупљају да пронађу мир и духовну снагу.

Ruža

Култура

Преминуо славни писац и уредник

Свети Сава, као историјска личност и светитељ, оставио је неизбрисив траг у српској култури и духовности. Његова путовања и дјела су инспирисала многе легенде и приче, а Савинац је само један од многих примјера како је његов утицај дубоко укорењен у народном предању.

Савинац у Србији

У нашој земљи постоји неколико мјеста која носе то име. Званично ту су Савинац, село у општини Бољевац у округу Зајечара, као и Савинац, село у општини Бојник у Јабланичком округу.

Савинац као локалитет је крај Горњег Милановца. У питању је географско име (област) поред реке Дичине, а често се поистовећује са дијелом насеља Шарани.

Савинац као урбано име постоји и у Београду на Врачару. То је историјски назив за дио града. Неправилно се више не користи као званично насеље, али је познат као термин у локалној употреби.

Дакле, бар 3 пуна насеља, плус један познати локалитет/историјски назив у Србији носи име Савинац у једној или другој форми.

mark rute tanjugap

Свијет

Руте: Унија није способна да се брани без Америке

У неким крајевима име Савинац може бити и мањи локални топоним или засеок, који није засебно насеље у званичној статистици, али се користи у народу (нпр. виногради, брда, ливаде итд.).

Број тих мањих назива тешко је прецизно утврдити без локалних листа топонима, али најчешће се помињу још неколико таквих уличних именовања и локалних употреба.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Свети Сава

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо славни писац и уредник

Култура

Преминуо славни писац и уредник

1 ч

0
У БиХ стиже нови циклон: Ево какво нас вријеме чека до краја седмице

Друштво

У БиХ стиже нови циклон: Ево какво нас вријеме чека до краја седмице

1 ч

0
Туча у центру Тузле

Хроника

Насилнички пир у центру Тузле: Два напада у једном дану

1 ч

2
Руте: Унија није способна да се брани без Америке

Свијет

Руте: Унија није способна да се брани без Америке

1 ч

0

Више из рубрике

У БиХ стиже нови циклон: Ево какво нас вријеме чека до краја седмице

Друштво

У БиХ стиже нови циклон: Ево какво нас вријеме чека до краја седмице

1 ч

0
Меморијална академија у знак сјећања на жртве Холокауста

Друштво

Меморијална академија у знак сјећања на жртве Холокауста

3 ч

0
Блокирани гранични прелази са ЕУ

Друштво

Блокирани теретни гранични прелази са ЕУ: Ево коме је дозвољен улаз

7 ч

0
Снијег у Мостару

Друштво

Метеоролози објавили какво нас вријеме чека до краја јануара и почетком фебруара

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Мистериозни нестанак дјечака са обале Босне: Нада која живи 40 година

22

37

Нетанјаху: Борба против антисемитизма је битка за будућност цивилизације

22

35

Шпанија боља од Француске

22

29

Берлин више неће слати "патриоте" Украјини

22

27

Ледени талас односи животе у Америци: Расте број преминулих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner