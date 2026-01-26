Знате ли шта је Савинац? Има их више, а сва су спојена легендом

Извор:
Савинац је назив који носе различита места у Србији, често брда, ливаде или извори, а у народном предању се готово увијек повезује са кратким задржавањем Светог Саве током његових путовања.
Ова мјеста носе дубоку симболику и значај у колективној свести народа.
Легенда казује да је Свети Сава, путујући земљом прерушен као обичан путник или монах, сјео да се одмори на тим мјестима.
Према народном вјеровању, на тим мјестима је:
Од тог тренутка, та места су постала позната као Савинац, што значи "Савино мјесто одмора".
Ова прича није само дио фолклора, већ носи дубоку симболику у којој Свети Сава није представљен као удаљени светитељ, већ као путник међу људима - он је неко ко се креће, застаје, разговара и благосиља.
Савинац, као симбол, представља мир, предах и заштиту. То су мјеста гдје се вјерује да је Свети Сава оставио свој благослов, чинећи их посебним у очима локалног становништва.
Ова мјеста су често постајала светилишта или мјеста окупљања, гдје се људи и данас окупљају да пронађу мир и духовну снагу.
Свети Сава, као историјска личност и светитељ, оставио је неизбрисив траг у српској култури и духовности. Његова путовања и дјела су инспирисала многе легенде и приче, а Савинац је само један од многих примјера како је његов утицај дубоко укорењен у народном предању.
У нашој земљи постоји неколико мјеста која носе то име. Званично ту су Савинац, село у општини Бољевац у округу Зајечара, као и Савинац, село у општини Бојник у Јабланичком округу.
Савинац као локалитет је крај Горњег Милановца. У питању је географско име (област) поред реке Дичине, а често се поистовећује са дијелом насеља Шарани.
Савинац као урбано име постоји и у Београду на Врачару. То је историјски назив за дио града. Неправилно се више не користи као званично насеље, али је познат као термин у локалној употреби.
Дакле, бар 3 пуна насеља, плус један познати локалитет/историјски назив у Србији носи име Савинац у једној или другој форми.
У неким крајевима име Савинац може бити и мањи локални топоним или засеок, који није засебно насеље у званичној статистици, али се користи у народу (нпр. виногради, брда, ливаде итд.).
Број тих мањих назива тешко је прецизно утврдити без локалних листа топонима, али најчешће се помињу још неколико таквих уличних именовања и локалних употреба.
