У БиХ стиже нови циклон: Ево какво нас вријеме чека до краја седмице

Извор:
АТВ
26.01.2026
21:11
Коментари:0
БХ Метео најављује долазак новог циклона уз кишу и појачан југо у сриједу. Крајем седмице блажи пад температуре и више сувог времена у БиХ.
Страница БХ Метео објавила је детаљну прогнозу времена за наредне дане у Босни и Херцеговини, уз најаву доласка новог циклона, појачаног југа и локално обилнијих падавина.
Током ноћи у већем дијелу земље очекују се магла и ниска облачност. У Херцеговини и на југозападу Босне биће више ведрине, док су ријетко могуће слабе падавине у виду кише или покоје пахуље снијега на планинама.
У јутарњим и пријеподневним сатима уторка магла и ниски облаци ће се постепено разилазити у већини крајева, па се послијеподне очекује претежно сунчано вријеме. Изузетак су поједине низине на сјеверу уз ријеку Саву те котлине централне и источне Босне, гдје би се магла и хладније вријеме могли задржати већи дио дана.
Јутарња температура у уторак кретаће се од -3 до 1 степен, на југу до 3, док ће дневна бити од 1 до 4 степена у мјестима са дужим задржавањем магле, а другдје од 5 до 10, на југу до 13 степени.
У ноћи на сриједу очекује се постепено наоблачење са запада, а током сриједе претежно облачно вријеме уз локалне падавине. Главнина падавина прогнозира се за Херцеговину и југозапад Босне, гдје су могући умјерена до јака киша и пљускови. У остатку земље биће мање падавина, углавном слабе кише, док је на сјеверозападу Босне локално могућа и умјерена киша.
Сриједа ће бити вјетровита, уз умјерен до локално на ударе јак југо, док се на планинама очекују и олујни удари југа. У ноћи на четвртак предвиђа се слабљење вјетра.
Јутарња температура у сриједу износиће од 0 до 5 степени, локално до 7, а дневна од 7 до 12, док се на сјевероистоку Босне локално очекује и до 15 степени.
Од четвртка слиједи наставак претежно облачног времена уз повремене и локално слабије падавине, али уз више сухог времена. За викенд се очекује блажи и краткотрајан пад температуре.
Из БХ Метеа поручују да ће наредни дани донијети промјењиво и нестабилније вријеме, уз израженије падавине средином седмице.
