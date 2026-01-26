Logo
Large banner

Метеоролози објавили какво нас вријеме чека до краја јануара и почетком фебруара

26.01.2026

13:06

Коментари:

0
Снијег у Мостару
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

До краја јануара на подручју Босне и Херцеговине превладаваће нестабилно вријеме са кишом на југу и сјеверу. У централним дијеловима изгледан је снијег у вишим, а у вечерњим и јутарњим сатима и у нижим подручјима.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, током дана у нижим подручјима превладаваће падавине у облику кише.

Веће количине падавина очекују се на југу и југозападу БиХ нарочито у сриједу и четвртак.

полиција хрватска

Регион

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

При томе, температуре ваздуха биће примјереније датуму на календару, али ипак нешто више од просјека.

Минималне температуре ваздуха варираће углавном између -2 и 4 степена у Босни, а у Херцеговини од 1 до 6 степени.

напад ракетом Филипини

Свијет

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

"Нестабилне временске прилике очекују нас и у првој седмици фебруара. Према актуелним синоптичким картама у прва два дана прогнозира се снијег у Босни и киша у Херцеговини. Од трећег фебруара киша у већем дијелу БиХ.

На планинама је могућ снијег. Веће суме падавина могуће су у јужним подручјима. Јутарње температуре варираће углавном између -2 и 4 степена у Босни до 6 степени у Херцеговини, највише дневне између 4 и 8 у Босни до 10 степени у Херцеговини", поручено је из ФХМЗ-а.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег поново стиже у Српску

Друштво

Снијег поново стиже у Српску

1 д

0
Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

Друштво

Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

2 д

0
Ево какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

3 д

0
Данас мало топлије него претходних дана

Друштво

Данас мало топлије него претходних дана

3 д

0

Више из рубрике

Расте водостај Босне у Добоју

Друштво

Расте водостај Босне у Добоју

4 ч

0
Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

Друштво

Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

4 ч

1
Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

Друштво

Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

5 ч

0
Невријеме направило проблеме: Више мјеста у Херцеговини без струје

Друштво

Невријеме направило проблеме: Више мјеста у Херцеговини без струје

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

16

10

Тришић Бабић и Додик на престижном предавању у Јерусалиму у организацији Херцога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner