Метеоролози објавили какво нас вријеме чека до краја јануара и почетком фебруара

26.01.2026
13:06
Коментари:0
До краја јануара на подручју Босне и Херцеговине превладаваће нестабилно вријеме са кишом на југу и сјеверу. У централним дијеловима изгледан је снијег у вишим, а у вечерњим и јутарњим сатима и у нижим подручјима.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, током дана у нижим подручјима превладаваће падавине у облику кише.
Веће количине падавина очекују се на југу и југозападу БиХ нарочито у сриједу и четвртак.
Регион
Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице
При томе, температуре ваздуха биће примјереније датуму на календару, али ипак нешто више од просјека.
Минималне температуре ваздуха варираће углавном између -2 и 4 степена у Босни, а у Херцеговини од 1 до 6 степени.
Свијет
Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!
"Нестабилне временске прилике очекују нас и у првој седмици фебруара. Према актуелним синоптичким картама у прва два дана прогнозира се снијег у Босни и киша у Херцеговини. Од трећег фебруара киша у већем дијелу БиХ.
На планинама је могућ снијег. Веће суме падавина могуће су у јужним подручјима. Јутарње температуре варираће углавном између -2 и 4 степена у Босни до 6 степени у Херцеговини, највише дневне између 4 и 8 у Босни до 10 степени у Херцеговини", поручено је из ФХМЗ-а.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч1
Друштво
5 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Тренутно на програму