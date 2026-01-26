Logo
Насилнички пир у центру Тузле: Два напада у једном дану

АТВ

26.01.2026

21:10

Туча у центру Тузле
Фото: AvazTV/YouTube/Screenshot

У понедјељак, 26. јануара 2026. године, Полицијској станици Центар пријављен је физички напад на лице М.Х. (2004) из Тузле.

Према пријави, напад се догодио у два наврата у Улици Мухамеда Хевајија Ускуфија, у непосредној близини Електротехничке школе.

"Оштећени је прво нападнут док се налазио у свом моторном возилу, а затим и након што се возилом удаљио и поново зауставио недалеко од првог напада. Том приликом нападач му је нанио лаке тјелесне повреде, констатоване у ЈЗУ УКЦ Тузла, те оштетио возило, након чега се удаљио у непознатом правцу", саопштено је из Полицијске станице Центар.

Патроле ПС Центар изашле су на лице мјеста, затекле оштећеног и возило, а увиђај су извршили истражиоци Одјељења криминалистичке полиције ПУ Тузла. Дежурни кантонални тужилац је догађај оквалификовао као кривично дјело насилничко понашање.

Исте вечери, око 16.15 часова, дежурна служба ПС Центар запримила је више пријава грађана о тучи у близини Сквера и Музичке школе у Тузли. Један од учесника пријављен је са повредама у предјелу главе.

"На лице мјеста упућене су полицијска патрола и екипа Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Тузла. Повријеђени је идентификован као А.И. (1972) из Тузле и превезен у ЈЗУ УКЦ Тузла, док је други учесник С.З. (1992) из Тузле", саопштено је из ПС Центар.

Истражиоци ОКП ПУ Тузла утврдили су да је највјероватније ријеч о истом починиоцу као и у првом догађају.

Други напад је, након консултација са дежурним тужиоцем, оквалификован као кривично дјело тешка тјелесна повреда у покушају.

Лице С.З. лишено је слободе, спроведено у службене просторије ПУ Тузла, а након криминалистичке обраде биће предато Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона на даље поступање.

