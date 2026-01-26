Logo
Nasilnički pir u centru Tuzle: Dva napada u jednom danu

Izvor:

ATV

26.01.2026

21:10

Komentari:

2
Туча у центру Тузле
Foto: AvazTV/YouTube/Screenshot

U ponedjeljak, 26. januara 2026. godine, Policijskoj stanici Centar prijavljen je fizički napad na lice M.H. (2004) iz Tuzle.

Prema prijavi, napad se dogodio u dva navrata u Ulici Muhameda Hevajija Uskufija, u neposrednoj blizini Elektrotehničke škole.

"Oštećeni je prvo napadnut dok se nalazio u svom motornom vozilu, a zatim i nakon što se vozilom udaljio i ponovo zaustavio nedaleko od prvog napada. Tom prilikom napadač mu je nanio lake tjelesne povrede, konstatovane u JZU UKC Tuzla, te oštetio vozilo, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu", saopšteno je iz Policijske stanice Centar.

Patrole PS Centar izašle su na lice mjesta, zatekle oštećenog i vozilo, a uviđaj su izvršili istražioci Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla. Dežurni kantonalni tužilac je događaj okvalifikovao kao krivično djelo nasilničko ponašanje.

mark rute tanjugap

Svijet

Rute: Unija nije sposobna da se brani bez Amerike

Iste večeri, oko 16.15 časova, dežurna služba PS Centar zaprimila je više prijava građana o tuči u blizini Skvera i Muzičke škole u Tuzli. Jedan od učesnika prijavljen je sa povredama u predjelu glave.

"Na lice mjesta upućene su policijska patrola i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Povrijeđeni je identifikovan kao A.I. (1972) iz Tuzle i prevezen u JZU UKC Tuzla, dok je drugi učesnik S.Z. (1992) iz Tuzle", saopšteno je iz PS Centar.

Istražioci OKP PU Tuzla utvrdili su da je najvjerovatnije riječ o istom počiniocu kao i u prvom događaju.

Drugi napad je, nakon konsultacija sa dežurnim tužiocem, okvalifikovan kao krivično djelo teška tjelesna povreda u pokušaju.

Lice S.Z. lišeno je slobode, sprovedeno u službene prostorije PU Tuzla, a nakon kriminalističke obrade biće predato Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

