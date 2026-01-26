Logo
Large banner

Razlike između Vodolija rođenih u januaru i februaru

26.01.2026

20:53

Komentari:

0
Разлике између Водолија рођених у јануару и фебруару

Ne morate biti stručnjak za astrologiju da biste znali kako datum rođenja utiče na osobine ličnosti.

Šta treba znati:

Iako je u pitanju isti znak, postoje razlike između njih.

Izrazita kreativnost odlikuje Vodolije rođene u januaru.

Vodolije rođene u februaru lakše se povezuju s drugima.

Osobe rođene između 20. januara i 18. februara pripadaju znaku Vodolije. Ove osobe su nezavisne, veoma kreativne i često humanitarnog duha.

Ali, nisu sve Vodolije iste. Kao i kod svakog znaka koji se proteže kroz dva mjeseca, ključna razlika je u tome da li ste rođeni u januaru ili februaru, piše RUSSH.

U čemu je razlika između njih?

Iako većina Vodolija dijeli osnovne karakteristike, na njihovu ličnost utiču i drugi faktori, poput položaja Mjeseca, Merkura, Venere, Marsa i podznaka.

Osim toga, koncept zodijačkih dekana dodatno objašnjava zašto se osobe rođene u istom sunčevom znaku mogu znatno razlikovati.

Zodijački krug ima 360 stepeni, a svaki od 12 znakova zauzima po 30 stepeni.

Tih 30 stepeni dijeli se na tri segmenta po 10 stepeni, nazvanih dekani.

Svaki stepen odgovara jednom danu, pa prvih 10 dana znaka čini prvi dekan.

Prema toj logici, većina Vodolija rođenih u januaru pripada prvom dekanu, dok su oni rođeni u februaru dio drugog ili trećeg dekana.

Osobine Vodolija rođenih u januaru

Vodolije rođene u januaru ističu se izraženom kreativnošću.

Njima vlada isključivo Uran, najekscentričniji planet, pa svoju umjetničku i individualnu crtu izražavaju kroz način života koji je jedinstven i autentičan.

Ta se ekscentričnost može manifestovati i kao buntovnički duh. Ne prate masu i ne pridržavaju se pravila, nego hrabro slijede svoj put, u ritmu koji sami određuju.

Osobine Vodolija rođenih u februaru

Vodolije rođene u februaru, uz uticaj Urana, osjećaju i snažan uticaj kovladajućih planeta: Merkura, planete komunikacije, ili Venere, planete odnosa.

Zbog toga se lakše povezuju sa drugima, a izgradnja dubokih i smislenih odnosa jako im je važna.

Za razliku od stereotipne slike o emocionalno suzdržanoj Vodoliji, oni rođeni u februaru često nemaju problem sa izražavanjem osjećaja.

Možda d‌jeluju manje smireno i sabrano nego što se očekuje, ali upravo to pokazuje koliko su povezani sa svojim emocijama i koliko im je stalo do onih koje vole, prenosi Indeks.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Судбински преокрет за ова 3 знака: У наредном периоду чека их олакшање

Zanimljivosti

Sudbinski preokret za ova 3 znaka: U narednom periodu čeka ih olakšanje

4 h

0
Овим хороскопским знаковима извињење тешко пада

Zanimljivosti

Ovim horoskopskim znakovima izvinjenje teško pada

7 h

0
Месар открио зашто су чварци папрено скупи

Zanimljivosti

Mesar otkrio zašto su čvarci papreno skupi

10 h

0
Дипломирани психолог Тијана открива како је радила у ексклузивној лондонској агенцији која је спајала само клијенте са имовином већом од милион фунти.

Zanimljivosti

Tijana je bila provodadžija najbogatijim ljudima na svijetu, progovorila o bizarnim zahtjevima

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Misteriozni nestanak dječaka sa obale Bosne: Nada koja živi 40 godina

22

37

Netanjahu: Borba protiv antisemitizma je bitka za budućnost civilizacije

22

35

Španija bolja od Francuske

22

29

Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

22

27

Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner