Ljekari upozorili na opasan trend kod djece: Posljedice su doživotne

Nakon dva slučaja u Zagrebu u kojima su djeca trajno oštetila vid igrajući se laserom, ljekari upozoravaju na ogromne posljedice.

Naime, dvoje djece u Zagrebu trajno je oštetilo vid igrajući se laserom – uređajem koji se prodaje kao bezopasna zabava, a koji u sekundi može uništiti oko. Ljekari i stručnjaci upozoravaju: posljedice su doživotne.

„Nastaje jedno toplotno oštećenje koje rezultuje trajnim ožiljkom koji, na žalost, ne možemo regenerisati i praktično takvo oštećenje ostaje trajno, dakle do kraja života. Djeca ne znaju, ali, na žalost, ni roditelji ne znaju. Sada nam takvi slučajevi postaju zaista učestali. U roku od nekoliko dana smo imali dvoje dece, ali i ranije smo imali slične slučajeve“, ispričala je oftalmolog Mirjana Bjeloš.

Laser snage 100 milivati koristi se u medicini za namjerno stvaranje ožiljaka – upravo takvom snagom su se djeca igrala. Upozorenja i starosna ograničenja na proizvodima često se ignorišu ili uopšte ne proveravaju. A riziku nisu izložena samo djeca.

„Tokom fudbalskih utakmica, raznih društvenih okupljanja, pa čak i tokom šetnje, na primjer na moru tokom šetnje, često se može vidjeti kako ljudi „šaraju“ laserskim zracima“, upozorio je Damir Bosnar iz Klinike za očne bolesti, KB Sv. Duh, prenosi Dnevnik.hr.