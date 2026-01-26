Бакићев убица са собом водио и пса: Након ликвидације срео његове другове и рекао да му се аутомобил заглавио

Извор:
Курир
26.01.2026
22:17
Коментари:0
Осумњичени за убиство Живка Бакића, који је ликвидиран у шуми у Сопоту, на егзекуцију мете водио је и свог пса, сазнаје Курир.
Према ријечима извора поменутог портала, овај несвакидашњи детаљ о осумњиченом, који је данас ухапшен, утврђен је током истраге, а потврдила га је и изјава коју су другови убијеног Бакића дали полицији након бруталног убиства.
- Полицајци су током истраге ове ликвидације дошли до сазнања које је чак и онима најискуснијима било врло чудно. Наиме, како је утврђено, мушкарац који је убио Бакића је са собом повео и пса, па је животиња присуствовала ово језивом чину. Овако нешто заиста до сада није забиљежено - каже извор Курира.
Како даље додаје, касније саслушање свједока открило је и да су Бакићеви другови срели убицу у шуми, и то док су тражили, како се касније испоставило, тада већ убијеног мушкарца.
- Неколицина другова убијеног је у шуми, током потраге, срела мушкарца са псом који им је тада рекао да му аутомобил заглавио и да је изашао да прошета љубимца. Они су му чак и помогли и погурали му кола, и не слутећи да је управо он особа која је убила њиховог друга - додаје извор.
О томе колико је осумњичени за убиство везан за свог пса, говори и чињеница да је током боравка у штек стану, док се крио након ликвидације, једини разлог због којег је излазио напоље био тај да прошета пса.
- Након што је ликвидирао Бакића и успио да превари његове пријатеље, осумњичени се сакрио у штек стану, како га полиција не би пронашла. Једино због чега је напуштао је стан било је шетање пса, које је радио свакога дана у исто вријеме - објаснио је наш извор.
Подсјетимо, Живко Бакић, један од вођа балканског картела и бивши фудбалер, убијен је 16. јануара у Сопоту, у шуми на путу за Малу Иванчу, док је био у дозвољеној шетњи са наногицом, будући да се налазио у кућном притвору.
Како раније писало, убица је испалио више хитаца у Бакића, а затим га овјерио у главу и побјегао.
Осумњичени за убиство Бакића, Александар Д. (35) ухапшен је данас испред једне стамбене зграде. Према доступном видео снимку хапшења, припадници полиције су га моментално савладали, оборили на земљу и ставили му лисице, спријечивши сваку могућност бјекства.
- Сцена је била напета, полицајци су поступили брзо и одлучно, како би осигурали безбједност пролазника и спријечили било какав инцидент. Најприје су га оборили на под и лисице на руке су му стављене исте секунде - каже извор.
Александар Д. се сумњичи да је 16. јануара ове године, у насељу Трешња код Сопота, испалио више пројектила у Бакића који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.
Иначе, ухапшени је од раније познат полицији и има досије.
- У прошлости је више пута хапшен за блажа кривична дјела - каже извор и додаје да све указује на то да је осумњиченог неко ангажовао за овај "прљави посао".
- Од самог почетка истраге било је јасно да је ликвидација Бакића наручена, да га је убица пратио и знао му навике. Такође, од почетка се сумњало да је убица имао налогодавца, али и помагаче. Ово убиство је, како се сумња, наручено и плаћено - објашњава извор.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву на даље поступање.
