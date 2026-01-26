Logo
Бугарин ухапшен на граничном прелазу због фалсификовања платних картица и дроге

Извор:

СРНА

26.01.2026

21:32

Коментари:

0
Фото: АТВ

На граничном прелазу Градина ухапшен је бугарски држављанин, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела фалсификовање и злоупотреба платних картица, прављење, набављање и давање другом средстава за фалсификовање и неовлаштено држање дроге.

Полиција Србије је на Граничном прелазу Градина прегледом осумњиченог бугарског држављанина чији су иницијали Б.Г. пронашла девет бланко платних картица, читач и дупликатор платних картица, читач платних картица са платном картицом која посједује чип, саопштено је из МУП-а Србије.

Пронађени су и ручна радио-станица са припадајућим пуњачем и уређај за копирање РФИД картица.

sveti sava1

Друштво

Знате ли шта је Савинац? Има их више, а сва су спојена легендом

Такође, пронађени су и дробилица за наркотике, УСБ меморија, интернет рутер, четири сета алата за обијање и декодирање брава, детектор сигнала камера и прислушкивача, мања количина марихуане, као и три мобилна телефона.

Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву у Пироту, које му је након саслушања одредило притвор.

