Бугарин ухапшен на граничном прелазу због фалсификовања платних картица и дроге

Извор:
СРНА
26.01.2026
21:32
Коментари:0
На граничном прелазу Градина ухапшен је бугарски држављанин, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела фалсификовање и злоупотреба платних картица, прављење, набављање и давање другом средстава за фалсификовање и неовлаштено држање дроге.
Полиција Србије је на Граничном прелазу Градина прегледом осумњиченог бугарског држављанина чији су иницијали Б.Г. пронашла девет бланко платних картица, читач и дупликатор платних картица, читач платних картица са платном картицом која посједује чип, саопштено је из МУП-а Србије.
Пронађени су и ручна радио-станица са припадајућим пуњачем и уређај за копирање РФИД картица.
Друштво
Знате ли шта је Савинац? Има их више, а сва су спојена легендом
Такође, пронађени су и дробилица за наркотике, УСБ меморија, интернет рутер, четири сета алата за обијање и декодирање брава, детектор сигнала камера и прислушкивача, мања количина марихуане, као и три мобилна телефона.
Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву у Пироту, које му је након саслушања одредило притвор.
Најновије
Најчитаније
22
39
22
37
22
35
22
29
22
27
Тренутно на програму