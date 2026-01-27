Logo
Large banner

Za smrtonosni virus vakcina ne postoji: Ovo su simptomi

Izvor:

Kurir

27.01.2026

16:18

Komentari:

0
bolest, zaraza, bolnica
Foto: Unsplash

Dalje infekcije opasnim Nipa virusom širom svijeta su moguće, jer izvor zaraze još nije identifikovan, rekao je predstavnik SZO u Ženevi Tarik Žazarevič.

- Dalje infekcije Nipa virusom su moguće, s obzirom na poznati rezervoar virusa u populacijama slijepih miševa u dijelovima Indije i Bangladeša, uključujući Zapadni Bengal - rekao je on za RIA Novosti.

banka pixabay

Svijet

Poznata banka zatvara veliki broj poslovnica

Predstavnik SZO pozvao je na povećanje javne svijesti o faktorima rizika, uključujući konzumiranje soka od urmi.

Indija je zabilježila sedmu epidemiju smrtonosnog virusa Nipa od 2001. godine. Za ovaj smrtonosni virus ne postoji vakcina.

Trenutno se zna da je pet osoba zaraženo, od kojih su dvije u teškom stanju.

Simptomi opasnog virusa

Simptomi infekcije Nipa virusom variraju od potpunog odsustva simptoma do groznice, kašlja, glavobolje, kratkog daha i konfuzije.

Хрватски хулигани

Hronika

Hrvatski huligani izvedeni pred sudiju u Tuzli

Ovo se može pogoršati do kome tokom jednog ili dva dana, a 50% do 75% zaraženih umire. Komplikacije mogu uključivati upalu mozga i napade nakon oporavka.

Virus Nipa je vrsta RNK virusa iz roda Henipavirus, koji normalno cirkuliše među voćnim slijepim miševima iz roda Pteropus.

Širenje obično zahtjeva direktan kontakt sa zaraženim izvorom, i može se širiti i između ljudi i sa drugih životinja na ljude. Dijagnoza se zasniva na simptomima i potvrđuje se laboratorijskim testiranjem.

Ne postoji ni vakcina ni specifičan tretman.

Preventivne mjere uključuju izbjegavanje izlaganja slijepim miševima i zaraženim životinjama kao što su svinje, i posebno se skreće pažnja na ljude da ne piju sok od urmi.

Konobar hrana

Ekonomija

Udaramo u plafon: Ugostitelji najavili poskupljenja

Procjenjuje se da je do maja 2018. godine zabilježeno oko 700 slučajeva Nipa virusa kod ljudi, a 50 do 75 procenata zaraženih je umrlo.

Bolest je prvi put identifikovana 1998. godine od strane tima istraživača na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Malaji tokom epidemije u Maleziji.

Većina pacijenata u Maleziji kojima je dijagnostikovana bolest upućena je i liječena u Medicinskom centru Univerziteta u Malaji. Virus je izolovan i identifikovan 1999. godine.

Дара Бубамара-Драган Којић Кеба

Scena

Dara Bubamara otkrila da je u srećnoj vezi, pa progovrila i o proširenju porodice

Bolest je dobila ime po selu u Maleziji, Sungaj Nipa. Svinje takođe mogu biti zaražene, od kojih su milione malezijske vlasti uništile 1999. godine kako bi uspešno zaustavile širenje bolesti.

Podijeli:

Tagovi:

virus

vakcina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чишћење

Savjeti

Ovo sredstvo skida kamenac i čisti pločice bez ribanja

2 h

0
Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

Zanimljivosti

Ovo je najsrećniji znak u horoskopu do kraja 2026. godine

2 h

0
Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро

Društvo

Uživajte dok možete: Nova promjena vremena stiže uskoro

2 h

0
Теофил Трећи са делегацијом Српске

Republika Srpska

Dodik: Susret sa patrijarhom Jerusalimskim uvijek poseban događaj

2 h

0

Više iz rubrike

Flaša vode

Zdravlje

Šta se mijenja u organizmu ako svakog jutra popijete čašu tople vode?

5 h

0
Млијечни производи који су најштетнији по здравље

Zdravlje

Mliječni proizvodi koji su najštetniji po zdravlje

19 h

0
Које је најбоље вријеме за вечеру?

Zdravlje

Koje je najbolje vrijeme za večeru?

21 h

0
Овај напитак је најбољи за хидратацију: Није у питању вода

Zdravlje

Ovaj napitak je najbolji za hidrataciju: Nije u pitanju voda

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

57

Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

17

51

Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

17

49

Prilika za posao: Poljaci otvaraju tvornicu u Srpskoj

17

47

Njemačkoj hitno potrebni strani radnici

17

43

Emotivna ispovijest surogat majke: ''Svi misle da je predaja bebe najteži momenat, ali nije''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner