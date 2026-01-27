Za smrtonosni virus vakcina ne postoji: Ovo su simptomi

Dalje infekcije opasnim Nipa virusom širom svijeta su moguće, jer izvor zaraze još nije identifikovan, rekao je predstavnik SZO u Ženevi Tarik Žazarevič.

- Dalje infekcije Nipa virusom su moguće, s obzirom na poznati rezervoar virusa u populacijama slijepih miševa u dijelovima Indije i Bangladeša, uključujući Zapadni Bengal - rekao je on za RIA Novosti.

Predstavnik SZO pozvao je na povećanje javne svijesti o faktorima rizika, uključujući konzumiranje soka od urmi.

Indija je zabilježila sedmu epidemiju smrtonosnog virusa Nipa od 2001. godine. Za ovaj smrtonosni virus ne postoji vakcina.

Trenutno se zna da je pet osoba zaraženo, od kojih su dvije u teškom stanju.

Simptomi opasnog virusa

Simptomi infekcije Nipa virusom variraju od potpunog odsustva simptoma do groznice, kašlja, glavobolje, kratkog daha i konfuzije.

Ovo se može pogoršati do kome tokom jednog ili dva dana, a 50% do 75% zaraženih umire. Komplikacije mogu uključivati upalu mozga i napade nakon oporavka.

Virus Nipa je vrsta RNK virusa iz roda Henipavirus, koji normalno cirkuliše među voćnim slijepim miševima iz roda Pteropus.

Širenje obično zahtjeva direktan kontakt sa zaraženim izvorom, i može se širiti i između ljudi i sa drugih životinja na ljude. Dijagnoza se zasniva na simptomima i potvrđuje se laboratorijskim testiranjem.

Ne postoji ni vakcina ni specifičan tretman.

Preventivne mjere uključuju izbjegavanje izlaganja slijepim miševima i zaraženim životinjama kao što su svinje, i posebno se skreće pažnja na ljude da ne piju sok od urmi.

Procjenjuje se da je do maja 2018. godine zabilježeno oko 700 slučajeva Nipa virusa kod ljudi, a 50 do 75 procenata zaraženih je umrlo.

Bolest je prvi put identifikovana 1998. godine od strane tima istraživača na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Malaji tokom epidemije u Maleziji.

Većina pacijenata u Maleziji kojima je dijagnostikovana bolest upućena je i liječena u Medicinskom centru Univerziteta u Malaji. Virus je izolovan i identifikovan 1999. godine.

Bolest je dobila ime po selu u Maleziji, Sungaj Nipa. Svinje takođe mogu biti zaražene, od kojih su milione malezijske vlasti uništile 1999. godine kako bi uspešno zaustavile širenje bolesti.