Logo
Large banner

Ударамо у плафон: Угоститељи најавили поскупљења

Извор:

АТВ

27.01.2026

16:05

Коментари:

1
Ударамо у плафон: Угоститељи најавили поскупљења

Угоститељи у Републици Српској се суочавају с озбиљним проблемом недостатка радне снаге и растом трошкова пословања, што пријети опстанку локала.

Овај проблем је посебно изражен у предсезони и љетним мјесецима. Појашњавају да због раста трошкова пословања угоститељи ће у наредном периоду бити приморани да коригују цијене навише одређених производа у својим објектима.

Наиме, према подацима Републичког завода за статистику, промет у угоститељству у трећем тромјесечју 2025. године у односу на исти период претходне године мањи је за 4,4 одсто, док је у односу на друго тромјесечје 2025. године већи за 2,7 одсто.

Горан Куртиновић, члан Управног одбора Удружења послодаваца угоститељства и туризма Републике Српске "Хореца", казао је за "Независне новине" да је у прошлој години било видљиво да је промет у кафанама нижи него ранијих година, те истакао да од јануара па до краја маја траје борба за радну снагу.

Од радника зависи опстанак локала

"Дошли смо у ситуацију да од присуства радника зависи опстанак локала да ли ће радити или не, јер је проблем с радном снагом изузетно изражен", казао је Куртиновић.

Истакао је да, што се тиче пада промета, сви су то осјетили прошле године, а како каже, разни су разлози томе.

"Један од њих су веће цијене, које су проузроковане растом минималне плате. Морали смо обећавати радницима који остају веће плате и боље услове, а за то је потребно запослити додатне раднике како бисмо постојећим запосленима омогућили слободне дане и одлазак на одморе", рекао је Куртиновић.

Људи штеде и мање бораве у кафанама

Истиче да је и прошле године такође дошло до раста минималне плате, а због глобалне ситуације људи више штеде, па се одлучују да мање излазе у ресторане и кафиће.

"Визуелно нисмо имали смањен број гостију, али промет јесте био мањи, јер гости не сједе превише дуго и наручују једно или два пића. И ове године смо пред саму Нову годину, до 20. децембра, имали мањи прилив туриста него што је то било ранијих година. Примјетно је да су и наши људи из дијаспоре мање боравили у угоститељским објектима током читаве године", појаснио је Куртиновић.

Поскупљења и у овој години

Према његовим ријечима, и овој години угоститеље очекује поскупљење пословања, јер, како каже, раст минималне плате, поскупљење струје и других намирница ланчано поскупљује и друге производе.

"Већ сада са цијенама 'ударамо у плафон', максимум који наши стандарди могу да покрију. Поскупљење ће вјероватно бити примијењено на поједине артикле у сваком угоститељском објекту, посебно оне који су најтраженији, попут пива, кафе или вина, како би се покрили додатни трошкови", казао је Куртиновић.

Један угоститељ из Шипова казао је да је и мањим локалним заједницама слична ситуација.

"Било је посла око празника, али чим дијаспора оде, број гостију се смањи", казао је он. Истакао је да и они имају проблем са мањком радника, те да посебно у љетним мјесецима кубуре са радницима.

"Али доброг радника треба добро платити", поручио је овај угоститељ.

Подијели:

Тагови:

ugostitelji

поскупљење

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Нике укида преко 700 радних мјеста: Ево шта је разлог

Економија

Нике укида преко 700 радних мјеста: Ево шта је разлог

2 ч

0
Више од 3 милијарде КМ се слило у једну бх. општину

Економија

Више од 3 милијарде КМ се слило у једну бх. општину

3 ч

0
Ђокић: У четвртак одлука о преносу концесионог права са "Комсара" на РиТЕ "Угљевик"

Економија

Ђокић: У четвртак одлука о преносу концесионог права са "Комсара" на РиТЕ "Угљевик"

3 ч

0
Дијамант зрењанин продат нови власник МК Група продаја уље

Економија

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

05

Драма на путу: Стијена се обрушила на аутомобил, повријеђена жена

17

57

Мина Костић сломљена од бола: Објавила срцепарајуће ријечи

17

51

Богдановићу шест милиона годишње за повратак у Партизан

17

49

Прилика за посао: Пољаци отварају творницу у Српској

17

47

Њемачкој хитно потребни страни радници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner