Ударамо у плафон: Угоститељи најавили поскупљења

Извор:
АТВ
27.01.2026
16:05
Коментари:1
Угоститељи у Републици Српској се суочавају с озбиљним проблемом недостатка радне снаге и растом трошкова пословања, што пријети опстанку локала.
Овај проблем је посебно изражен у предсезони и љетним мјесецима. Појашњавају да због раста трошкова пословања угоститељи ће у наредном периоду бити приморани да коригују цијене навише одређених производа у својим објектима.
Наиме, према подацима Републичког завода за статистику, промет у угоститељству у трећем тромјесечју 2025. године у односу на исти период претходне године мањи је за 4,4 одсто, док је у односу на друго тромјесечје 2025. године већи за 2,7 одсто.
Горан Куртиновић, члан Управног одбора Удружења послодаваца угоститељства и туризма Републике Српске "Хореца", казао је за "Независне новине" да је у прошлој години било видљиво да је промет у кафанама нижи него ранијих година, те истакао да од јануара па до краја маја траје борба за радну снагу.
"Дошли смо у ситуацију да од присуства радника зависи опстанак локала да ли ће радити или не, јер је проблем с радном снагом изузетно изражен", казао је Куртиновић.
Истакао је да, што се тиче пада промета, сви су то осјетили прошле године, а како каже, разни су разлози томе.
"Један од њих су веће цијене, које су проузроковане растом минималне плате. Морали смо обећавати радницима који остају веће плате и боље услове, а за то је потребно запослити додатне раднике како бисмо постојећим запосленима омогућили слободне дане и одлазак на одморе", рекао је Куртиновић.
Истиче да је и прошле године такође дошло до раста минималне плате, а због глобалне ситуације људи више штеде, па се одлучују да мање излазе у ресторане и кафиће.
"Визуелно нисмо имали смањен број гостију, али промет јесте био мањи, јер гости не сједе превише дуго и наручују једно или два пића. И ове године смо пред саму Нову годину, до 20. децембра, имали мањи прилив туриста него што је то било ранијих година. Примјетно је да су и наши људи из дијаспоре мање боравили у угоститељским објектима током читаве године", појаснио је Куртиновић.
Према његовим ријечима, и овој години угоститеље очекује поскупљење пословања, јер, како каже, раст минималне плате, поскупљење струје и других намирница ланчано поскупљује и друге производе.
"Већ сада са цијенама 'ударамо у плафон', максимум који наши стандарди могу да покрију. Поскупљење ће вјероватно бити примијењено на поједине артикле у сваком угоститељском објекту, посебно оне који су најтраженији, попут пива, кафе или вина, како би се покрили додатни трошкови", казао је Куртиновић.
Један угоститељ из Шипова казао је да је и мањим локалним заједницама слична ситуација.
"Било је посла око празника, али чим дијаспора оде, број гостију се смањи", казао је он. Истакао је да и они имају проблем са мањком радника, те да посебно у љетним мјесецима кубуре са радницима.
"Али доброг радника треба добро платити", поручио је овај угоститељ.
Најновије
Најчитаније
18
05
17
57
17
51
17
49
17
47
Тренутно на програму