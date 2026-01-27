Више од 3 милијарде КМ се слило у једну бх. општину

Извор:
АТВ
27.01.2026
15:10
Коментари:0
Једна бх. општина и прошле, 2025, године статус једног од најзначајнијих привредних центара у Зеничко-добојском кантону и ФБиХ.
Према подацима о фискалном промету, Тешањ је остварио 3,11 милијарди КМ, што представља 25 посто укупног фискалног промета ЗДК, пише "Бизнисинфо".
Свијет
Драматично: Огромно клизиште гута град, људи хитно евакуисани, призори су језиви
Подсјетимо, фискални промет се узима као један од главних показатеља економске снаге једне општине или кантона јер је ријеч о укупним “токовима новца” на том простору.
У поређењу с 2023. годином, фискални промет Тешња повећан је за 28 одсто, што ову општину сврстава међу локалне заједнице с најстабилнијим и најконтинуиранијим растом у кантону.
Овакав резултат посебно добија на значају имајући у виду да се ради о општини са нешто више од 43 хиљаде становника, али с изузетно снажном индустријском и извозном базом.
"Фискални промет треба разликовати од промета у малопродаји и трговини", рекао је начелник Тешња Суад Хускић.
Укупан фискални промет Зеничко-добојског кантона у 2025. години износи 12,57 милијарди КМ, уз раст од 26 одсто у односу на 2023. годину.
Учествовање кантона у укупном промету ФБиХ порасло је на 16,65 одсто, што потврђује да ЗДК расте брже од просјека ФБиХ.
Фудбал
Хорор сцена: Комби се забио директно у камион; Погинуло 7 навијача?
У таквом окружењу, Тешањ се издваја као примјер локалне заједнице с јасним развојним фокусом, у којој се раст темељи на реалном сектору, инвестицијама, извозу и снажној сарадњи локалне управе и привреде.
"Тешањ, заједно са Зеницом, учествује с више од половине укупног фискалног промета Зеничко-добојског кантона. Тиме се потврђује улога Тешња као индустријског и извозног мотора кантона, с изразито развијеним секторима производње, металне и прехрамбене индустрије, логистике и трговине", навео је Хускић.
Посебно је значајан показатељ фискалног промета по становнику, гдје Тешањ са приближно 70.900 КМ по становнику остварује готово двоструко већи износ од кантоналног просјека, али и вишеструко већи у односу на већину општина у ФБиХ.
Хроника
Пуцњава у кафићу у Добоју, рањен мушкарац
Резултати из 2025. године показују да економски успјех Тешња није резултат једнократних кретања, већ дугорочног континуитета, планског развоја пословних зона, стабилног пословног окружења и јасне оријентације ка производњи и извозу.
Економија
59 мин0
Економија
2 ч0
Економија
6 ч0
Економија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
15
47
15
44
15
41
15
40
15
34
Тренутно на програму