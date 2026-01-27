Logo
Large banner

Више од 3 милијарде КМ се слило у једну бх. општину

Извор:

АТВ

27.01.2026

15:10

Коментари:

0
Више од 3 милијарде КМ се слило у једну бх. општину
Фото: АТВ

Једна бх. општина и прошле, 2025, године статус једног од најзначајнијих привредних центара у Зеничко-добојском кантону и ФБиХ.

Према подацима о фискалном промету, Тешањ је остварио 3,11 милијарди КМ, што представља 25 посто укупног фискалног промета ЗДК, пише "Бизнисинфо".

Најновија вијест

Свијет

Драматично: Огромно клизиште гута град, људи хитно евакуисани, призори су језиви

Подсјетимо, фискални промет се узима као један од главних показатеља економске снаге једне општине или кантона јер је ријеч о укупним “токовима новца” на том простору.

Континуиран раст

У поређењу с 2023. годином, фискални промет Тешња повећан је за 28 одсто, што ову општину сврстава међу локалне заједнице с најстабилнијим и најконтинуиранијим растом у кантону.

Овакав резултат посебно добија на значају имајући у виду да се ради о општини са нешто више од 43 хиљаде становника, али с изузетно снажном индустријском и извозном базом.

"Фискални промет треба разликовати од промета у малопродаји и трговини", рекао је начелник Тешња Суад Хускић.

Раст Тешња у ширем контексту

Укупан фискални промет Зеничко-добојског кантона у 2025. години износи 12,57 милијарди КМ, уз раст од 26 одсто у односу на 2023. годину.

Учествовање кантона у укупном промету ФБиХ порасло је на 16,65 одсто, што потврђује да ЗДК расте брже од просјека ФБиХ.

удес румунија навијачи

Фудбал

Хорор сцена: Комби се забио директно у камион; Погинуло 7 навијача?

У таквом окружењу, Тешањ се издваја као примјер локалне заједнице с јасним развојним фокусом, у којој се раст темељи на реалном сектору, инвестицијама, извозу и снажној сарадњи локалне управе и привреде.

Тешањ – индустријски мотор кантона

"Тешањ, заједно са Зеницом, учествује с више од половине укупног фискалног промета Зеничко-добојског кантона. Тиме се потврђује улога Тешња као индустријског и извозног мотора кантона, с изразито развијеним секторима производње, металне и прехрамбене индустрије, логистике и трговине", навео је Хускић.

Посебно је значајан показатељ фискалног промета по становнику, гдје Тешањ са приближно 70.900 КМ по становнику остварује готово двоструко већи износ од кантоналног просјека, али и вишеструко већи у односу на већину општина у ФБиХ.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Пуцњава у кафићу у Добоју, рањен мушкарац

Резултати из 2025. године показују да економски успјех Тешња није резултат једнократних кретања, већ дугорочног континуитета, планског развоја пословних зона, стабилног пословног окружења и јасне оријентације ка производњи и извозу.

(Бизнисинфо.ба)

Подијели:

Тагови:

Тешањ

promet

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ђокић: У четвртак потписивање уговора о преносу концесионог права са "Комсара" на РиТЕ "Угљевик"

Економија

Ђокић: У четвртак потписивање уговора о преносу концесионог права са "Комсара" на РиТЕ "Угљевик"

59 мин

0
Дијамант зрењанин продат нови власник МК Група продаја уље

Економија

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

2 ч

0
Мајка свих споразума Индија и ЕУ

Економија

"Мајка свих споразума": Стварају зону слободне трговине са двије милијарде људи

6 ч

0
Дедоларизација и дигитализација: Умјесто јединствене валуте, БРИКС иде ка овом рјешењу

Економија

Дедоларизација и дигитализација: Умјесто јединствене валуте, БРИКС иде ка овом рјешењу

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

15

44

Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро

15

41

Сијарто: Украјински амбасадор позван на разговор због мијешања у изборе

15

40

Цвијановић: Политичко Сарајево жели дестабилизовати Српску

15

34

Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner