Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

Današnji dan izuzetno je emotivan za pjevačicu Minu Kostić, koja se tim povodom oglasila na Instagramu i otkrila da je godišnjica smrti njenog oca Alije.

Mina je podijelila staru fotografiju svog oca poručila koliko joj nedostaje.

- Tata vole te tvoja neutješna djeca... Nedostaješ zauvijek. Nedostaješ tatice na današnji dan smo te izgubili tatice - napisala je ona uz emotikone slomljenog srca.

Inače, Mina je nedavno gostovala u podkastu kod Bokija 13, gdje je bez uljepšavanja govorila o svom porijeklu i važnim životnim odlukama.

Tom prilikom je otkrila da je promjenila vjeru i da se još kao tinejdžerka krstila u pravoslavnoj crkvi.

- Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.

Ona je potom potvrdila da se ranije zvala Minira Jašari.

- Moj otac pokojni je porijeklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o porijeklu, ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - objasnila je.