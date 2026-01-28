"Sarajevo safari" ne počiva na pravu, već na institucijama

Priča o takozvanom Sarajevo safariju, koja se u posljednje vrijeme plasira u federalnim medijima ponovo je otvorila stare ratne teme, bez novih, ali i starih činjenica. Iako se u javnosti iznose teške optužbe, konkretni dokazi, sudske presude ili zvanični dokumenti ne postoje.

Radi se o navodima starim više od tri decenije, ali novorođenim, bez materijalnih potvrda, ali sa jasnim političkim kontekstom. Upravo u tom kontekstu i predsjedniku Srbije pripisuje se djelovanje u ovoj navodnoj aferi. Vučić kategorično odbacuje navode hrvatskog novinara, koji je plasirao u javnost, kako kaže, notorne laži.

"Riječ je o notornoj laži. Tako nešto nisam ni čuo dok sam boravio na Palama, nikada. I ne mogu da optužujem ni srpski narod, niti mogu da optužujem Aleksića ni bilo koga da je u tome učestvovao, jer nikada za tako nešto nisam čuo, ako su čuli da su neki stranci dolazili neka ih pitaju, mene ne, niti sam ubijao, niti pucao niti bilo šta drugo i nemojte više da lažete, govorim svima onima koji to lažu svaki dan", rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije

U trenutku kada se u BiH gomilaju ozbiljni problem I kada se ustavnost države dovodi u pitanje, fokus se ponovo preusmjerava na emotivno snažne, ali pravno neutemeljene priče. U zemlji u kojoj postoje desetine policijskih i bezbjednosnih agencija, tužilaštva i sudovi, nemoguće je da se ovakav zločin prespava tri decenije. Presumpcija nevinosti nije politička floskula, već temelj prava. Kada se ona briše, briše se i granica između istine i propagande.

Republika Srpska Mljekari pristali na kompromis: Ako ne bude ispunjeno - vraćamo se

"Šta ste čekali 30 godina ako ste imali takvo nešto. Zaista nevjerovatno. na kraju krajeva ja sam cijeli rat od 1992. do 1996. godine radio u MUP-u Republike Srpske, prvu ratnu godinu na prostorima Sarajeva, pa valjda bismo mi u MUP-u znali da se dešavalo tako nešto. Ti je toliko za mene nevjerovatna priča.Pa valjda bismo mi u policiji znali, znali bi građani, znali bi ljudi koji žive na Grbavica, u Lukavici, na Palama, Trebeviću da se tako nešto dešavalo. To su takve gluposti", rekao je Ljubinko Mitrović, profesor krivičnog prava.

Postavlja se pitanje da li se radi o još jednom pokušaju stvaranja kolektivne krivice, bez individualne odgovornosti i bez sudskog epiloga i zašto baš sada i kome ova farsa ide u prilog. Ako za nešto ne postoje dokazi, onda to nije istina, već narativ. A narativi se, po pravilu, aktiviraju onda kada nestane ozbiljnih tema i kada političkoj sceni zatreba nova pod jela.

Region Regionalni protest prevoznika pali crvene lampice za alarm

"U suštini ne bi trebalo dati pažnju tome zato što je to sve jedna farsa koju vidimo ne samo danas ili juče, nego punih 30 godina mi gledamo te farse. To je sve jedna produžena ruka, isti potpis, ista ideja, isti smisao toga da se srpskom narodu što više stavi na pleća ono što nije radio", rekao je Anđelko Nosović, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.

"Kada je nestalo tema gdje su Bošnjaci prikazivani kao žrtve onda su otvorili morbidnu priču od strane nekog slovenskog novinara vezano za kao što oni kažu Sarajevo safari. Ja sam živio na Ilidži i ja sam bio u okruženju. Sarajevo je bio podijeljen grad između srpskog i bošnjačkog dijela i nas su gađali snajperima i nas su gađali na Ilidži granatama, a ovakva morbidna priča služi isključivo za napade na Vučića i Srbiju", rekao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Zaključak je da priča o takozvanom Sarajevo safariju ne počiva na pravu, već na insinuacijama, i ne služi pravdi, već pokušaju proizvodnje kolektivne krivice. Tim pokušajima se priključuje, očekivano I grad Sarajevo koji će se pridružiti italijanskom novinaru koji se nedavno dosjetio, u nedostatku inspiracije da napiše knjigu, a kao dobru uvertiru podnosi krivičnu prijavu protiv Italijana koji su navodno učestvovali u pomenutom safariju. Razumijemo da je fabula često potkrijepljena imaginarnim likovima I događajima. Pokušali smo razumjeti I Sarajevo I nakon mnogo truda došli smo do zaključka, odnosno pročitali smo ga.. u fazi istrage oštećeni može podnijeti zahtjev za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva.